Nives Celzijus pozirala u visokim štiklama, a u prvi plan stavila je noge i stražnjicu te oduševila pratitelje

Influencerica, pjevačica i spisateljica Nives Celzijus (41) pratitelje na društvenim mrežama često oduševljava svojim fotografijama,a sada je to učinila svojim golišavim izdanjima. Naime, Nives je pozirala u donjem dijelu kupaćeg kostima i visokim štiklama, odjenula je i košuljicu, a šešir stavila pored sebe. Influencerica je ležala na kamenčićima te zavodljivo gledala u kameru. U opisu se osvrnula na Severininu pjesmu 'Moja štikla'.

- Jer još trava nije nikla... - napisala je uz fotografiju, a u komentarima su je pratitelji obasipali komplimentima.

Podsjetimo, Nives je nedavno na Instagramu objavila novi seksi video. Nives je pozirala u bijelom badiću, a pratiteljima je pokazala kako je pocrvenila na suncu. U videu koji je objavila na Instagram Storyju je i pomicala badić kako bi pratitelji bolje vidjeli gdje je točno pocrvenila. Celzijus je trenutačno na odmoru u Veneciji gdje se očito odlično zabavlja i puni baterije za nove poslovne pobjede.

Nives se gotovo svakodnevno pratiteljima pohvali atraktivnim fotografijama, a isto tako često pokazuje da do te atraktivne linije dolazi treniranjem. No, iako joj teretana nije strana, priznala je za IN magazin da bez slatkiša ne može.

"Bez slatkiša, bez dobre hrane, to je sve nešto što je dobro za moju psihu", priznala je pa je podijelila i svoju zanimljivu dijetu. "Ja sam jednom bila na čokoladnoj dijeti i smršavila sam šest kila u pet dana. Samo jedeš čokoladu", otkrila je Nives.

Isto tako je otkrila kako ne voli masaže već više uživa u treningu gdje se može "dobro oznojiti". No, tu i tamo se počasti nekom masažom. "Povremeno si dopustim taj luksuz i odem na masažu. Pod luksuz mislim odvojiti vrijeme za to. Idem u teretanu povremeno. Imam i neke spravice kod kuće, ali to je više onako usputno malo, dok gledam nešto što me interesira", ispričala je.

Nives je nedavno govorila i o negativnim komentarima koje također zna dobiti na društvenim mrežama, kao i udvaračima koji joj ostavljaju komplimente.

- Mislim da je najjednostavnije ignorirati mržnju i negativne komentare. Zagađivati našu okolinu time je potpuno nesmisleno zato je moj recept- totalni ignore. - rekla je nedavno Nives, pa dodala:

- Iskreno, meni se gotovo nitko ne udvara. Točnije, moji su udvarači najčešće virtualni ili dugovječni. Neki mi se udvaraju i desetljećima pa bi ih već mogla svrstati u kategoriju prijatelja - kaže Nives. Otkrila je i kakav je njezin idealan tip muškarca.

- Nekad sam naivno mislila da znam, sada sam sigurna da nemam pojma. Iz ove perspektive rekla bih da se takav nije rodio, ali možda me život ponovno demantira. Dugo nisam srela muškarca koji me inspirira, motivira i budi u meni ono najbolje, a ništa manje od toga mi ne treba. Nisam jedna od onih žena koja ne može biti sama. Savršeno funkcioniram kada sam sama. Od moje posljednje veze prošlo je gotovo dvije godine. Svi, naravno, misle da sam razočarana u muški rod. Nisam. Poznajem mnoge sjajne i kvalitetne muškarce, ali nikako sresti nekoga tko je dobar za mene. Trenutačno mi je napetije družiti se s dobrim krimi romanima i mojim mačkama nego s nekim potencijalnim frajerom - objasnila je Nives.

