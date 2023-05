Petra se potpuno transformirala nakon 'Braka na prvu', više ne izgleda ovako: 'Skinula sam 10 kg'

Popularnost doktorice Petre Meštrić ne pada ni nekoliko mjeseci nakon finala showa 'Brak na prvu', jer ova simpatična bivša kandidatkinja možda nije pronašla ljubav u showu, ali je definitivno osvojila srca gledatelja. Zbog toga mnoge zanima što točno radi nakon što je prestala voditi život ispred kamera. Petra ima brojne društvene mreže na kojima komunicira s pratiteljima, a fotka koju je objavila na jednoj od njih privukla je mnogo pažnje.

Naime, zgodna liječnica pozirala je na setu RTL-ova showa 'Masked singer', a mnogi su primijetili da se dosta promijenila. Kako je rekla za RTL.hr prije nekoliko tjedana skinula je longetu i sada hoda bez štaka.

Oporavak još uvijek traje, kako dodaje, no priznala je da je u tom je periodu pazila i na prehranu. Zbog toga je skinula čak 10 kilograma, a zacrtala si e da će skinuti još šest.

- Kilogrami ne idu dolje onim planom koji sam si zacrtala jer me koljeno zeznulo. Zato skidam puno sporije - izjavila je Meštrić i nastavila: - Žao mi je samo što trenutačno još uvijek ne mogu vježbati.

Podsjetimo, Petra je mnoge oduševila u showu, a ova liječnica progovorila je nedavno o tome što joj se dogodilo nakon showa. Ona je, kako tvrdi, ozlijedila je koljeno i morala je nositi longetu.

"Dogodila se nezgoda. Bila sam nespretna, pala sam u kupaonici, ozlijedila sam koljeno i sad nosim longetu. Najzanimljivija su pitanja na ulici. Ljudi mi prilaze i u šali me pitaju je li mi to Dario napravio. Ne mogu da se ne nasmijem na to", rekla je za RTL. hr.

Gledatelji su, naime, pred kamerama mogli vidjeti kako Meštrić trpi grozne uvrede od svog 'supruga' Darija, ali njih dvoje su uspjeli izaći iz showa kao prijatelji, a ona je sada otkrila kako se to dogodilo.

- Žao mi je, žao mi je što nisam upoznala svoju osobu s kojom bi gradila nešto lijepo, ali opet, život ne možemo planirati, ulazimo s očekivanjima, a ponekad dobijemo i nešto bolje. Petra je otkrila i da se zaljubila.

- Zaljubila sam se, ali to ni on još ne zna - rekla je. Još jedna novost u njenom životu je da je diplomirala te da se zaposlila u struci. Trenutačno radi u ordinaciji opće medicine u Zagrebu.

- Diplomirala sam 15. srpnja, vrlo sam se brza zaposlila u struci. Trenutačno radim u ordinaciji opće medicine u Zagrebu i jako sam sretna i zadovoljna na tom poslovnom planu. Nedostaje mi ‘Brak na prvu’, zbližila sam se s kandidatima i divnim ljudima iza kamere. Prvi tjedan sam samo čekala kada će doći snimatelji i Dario. Bilo se teško naviknuti na stvaran život.

Dario i Petra imali su turbulentan odnos. On joj je u jednoj epizodi kazao kako je sponzoruša i kako 'takve kao što je ona nađe na svakom ćošku'. Dario je tada u showu otišao pronaći Petru koja mu i dalje pokušavala objasniti da ne voli njegovu vulgarnost, a i ostali su mu kandidati rekli da njegovi postupci nisu u redu.

VIDEO Kći Nede Ukraden: Stan koji dijelimo je toliko velik da se moramo dozivati mobitelima