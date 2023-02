Paris Hilton otkrila koje je ime dala sinu, govorila i o proširenju obitelji

Reality zvijezda i poduzetnica Paris Hilton (41) u siječnju je objavila da je postala mama dječaka. Ona i njen suprug Carter Reum (41) tako su dobili prvo dijete, a kako bi se ostvarili u ulogama roditelja pomogla im je surogat majka.

- Biti majka je oduvijek bio moj san. Sretna sam što smo Carter i ja pronašli jedno drugo. Uzbuđeni smo što ćemo nastaviti graditi obitelj zajedno. Srca će nam puknuti od ljubavi prema našem malom dječaku – rekla je tada za People, ali nije otkrila koje ime će dijete nositi. To je učinila sada. Hilton je u podcastu This is Paris otkrila ime svog sina te dodala da želi imati i kćer kojoj će dati ime London.

- Moj prekrasni dječak zove se Phoenix Barron Hilton Reum. Carter i ja smo tako ponosni što mu možemo poželjeti dobrodošlicu na ovaj svijet - rekla je te dodala da je o imenima za djecu razmišljala godinama i napomenula da Phoenix označava "nadu i ponovno rođenje". Dječakovo srednje ime, Barron, Paris je izabrala u čast njezinog pokojnog djeda Barrona Hiltona.

Podsjetimo, Paris je majkom postala u tajnosti, a nakon što je otkrila da je mama dječaka brojni su joj uputili čestitke, a među njima se našla i Kim Kardashian koja je poručila da je tako sretna zbog Paris i Cartera.

Inače, Paris i Carter vjenčali su se u studenom 2021. godine nakon dvije godine veze. Poduzetnici i reality zvijezdi ovo je prvi brak, a par je sve proslavio odlaskom na romantično putovanjem na bajkovitim Maldivima. Dodajmo da su Paris ovo bile četvrte zaruke, a par se zaručio početkom 2021. godine, malo uoči Valentinova, a velike pripreme za grandiozno vjenčanje na djedovom imanju u Bel-Airu njezini obožavatelji mogli su pratiti u serijalu 'Paris in Love' na Peacock TV-u budući da je Paris svaki korak snimala.

Na svoj važan dan pozvala je najveće holivudske zvijezde pa su se tako na popisu uzvanika našli glumica Emma Roberts, glumac Evan Ross, pjevačica Bebe Rexha i Paula Abdul, glumica i reality zvijezda Kyle Richards i Mauricio Umansky i naravno, ništa bez roditelja, Kathy i Richarda Hilton. Paris se na samoj ceremoniji presvukla čak deset puta.

Dodajmo kako je Hilton ranije otvoreno govorila o tome da želi postati majkom, a u intervjuu za People prošle je godine kazala i kako su suprug i ona započeli razmišljati o toj mogućnosti.

- Znali smo da želimo imati obitelj. Razmišljali smo tako da je sad savršeno vrijeme jer je svijet stao. Ja sam inače u avionu 250 dana godišnje – rekla je te istaknula kako je pandemija za nju imala dobrih strana. Dodala je i da su između tretmana imali puno vremena te da se sve svelo na čekanje.

