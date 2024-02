Zvijezde na okupu! Otkrivamo sve kandidate nove sezone showa 'Tvoje lice zvuči poznato'

Jedan od najzabavnijih i najpoznatijih showova 'Tvoje lice zvuči poznato' u nedjelju, 3. ožujka vraća se na Novu TV s osmom sezonom! Sve je spremno za glazbeno-plesni spektakl, a svake nedjelje gledatelje će zabavljati nastupi osmero kandidata koji s nestrpljenjem čekaju početak showa.

Među natjecateljima osme sezone je poznata pjevačica i autorica mnogih glazbenih hitova u Hrvatskoj i regiji Antonija Šola, koja je za svoj autorski i kantautorski rad primila brojne nagrade publike i struke. Osim što potpisuje pjesme na albumima vodećih glazbenika, komponira i glazbu te je redovna članica Hrvatskog društva skladatelja. Novom izazovu i brojnim transformacijama

Antonija se iznimno veseli te poručuje: „Na neki način me ovaj show vraća glumi i spaja glumu s glazbom, a to su moje dvije ljubavi. Svi smo kandidati baš kliknuli i odlično se slažemo i veselimo se i vlastitim, ali i tuđim transformacijama. Želja mi je što više zabaviti gledatelje da im skrenemo pozornost sa svakodnevice i unesemo veselje i osmijehe u njihove domove“.

S glazbene scene ravno u show uplovit će i mlada pjevačica Mia Negovetić koja se od malih novu bavi glazbom. Osim autorskih uspješnica i koncerata, glumila je u mjuziklu 'Magic Musical' s kojim je gostovala u Francuskoj te radila sinkronizacije za dva crtića. Svestranu i uspješnu Miju gledatelji će imati prilike upoznati u dosad neviđenim izdanjima. „Jako se veselim ovom projektu jer je najrazličitiji od svega što sam u životu do sad radila. Veselim se svakoj transformaciji, ali prije svega se veselim novim prijateljstvima, dobrom društvu i super iskustvu“, ističe Mia.

GALERIJA: Pogledajte kako je izgledala Dora 2024.

Tomislav Marić, poznat i pod umjetničkim imenom ToMa, također će spojiti glumu, vokalne sposobnosti i plesne pokrete te okušati se kao kandidat najpoznatije plesno-pjevačke emisije. Ovaj glazbenik i radijski voditelj uz veliku dozu uzbuđenja priznaje: „Jako me raduje, ali istovremeno i zastrašuje činjenica da sam dio osmorke koja će narednih tjedana živjeti najčudnijim načinom života – svaki tjedan u novoj ulozi. Već nam je zabavno. Maske, kostimi, perike, štikle... Kao glazbenika jako me raduje što ću konačno moći koketirati s raznim glazbenim stilovima i izričajima... Nadam se da ćemo uspjeti ovu energiju i smijeh kojim smo trenutno mi okruženi prenijeti na sve gledatelje Nove TV“.

U čarima transformacije okušat će se i glumica Marija Kolb koja je osim kazališnih uloga, ostvarila i zapažene uloge u radiodramama. „Najviše se veselim ludim zadacima i transformacijama, radu s mentoricama i osobnom napretku u pjevačkom, plesačkom i imitacijskom smislu, a posebno kolektivnoj euforiji među kandidatima, zajedničkim druženjima i zabavi. Od sebe očekujem da budem slobodna i kreativna, da se usudim, bacim na glavu, a dočekam na noge. Od showa očekujem nezaboravno ludilo, šljokica na izvoz, sveopću pomutnju i šušur“, ističe Marija.

Talentiranoj ekipi pridružit će se pjevač Alen Bičević, vokal grupe Joy, koji se pjevanjem bavi od sedme godine, a na pozornici se osjeća gotovo kao kod kuće. „Ovo mi je definitivno najveći izazov do sad. Jedva čekam da počne! Jako se veselim zabavi, učenju, a ponajviše jednom novom iskustvu i transformacijama. Vjerujem da i mi i gledatelji možemo biti spremni na svašta“, najavljuje Alen.

Imitacijama svoje ukućane odmalena zabavlja pjevačica Antonia Dora Pleško za koju je sudjelovanje u showu ostvarenje dječjih snova. S 10 godina prvi je put doživjela veliku scenu kroz prvi hrvatski Supertalent, na čiju se pozornicu vratila i nekoliko godina kasnije te skoro odnijela pobjedu, a ususret ulasku u transformator ističe: „Kao mala oduvijek sam se presvlačila, imitirala druge izvođače, pravila predstave tako da sam presretna što imam mogućnost biti dijelom emisije 'Tvoje lice zvuči poznato' u kojoj će se dio mojih djetinjih maštarija ostvariti uz pomoć profesionalaca. Od svega očekujem dobro druženje, zabavu, smijeh i jedno nezaboravno iskustvo“.

U mlađim danima u igrama transformacija Antoniji se pridruživao današnji plesač i uspješni influencer Luciano Plazibat koji će sve svoje talente pokazati na pozornici emisije 'Tvoje lice zvuči poznato'. „Prva želja koju imam je da se zabavim i budem 100% prisutan u svemu. Ovo je baš ostvarenje dječačkih snova, a isto tako želim i zabaviti publiku. Mogu reći da me moja ludost dovela do ovoga jer sam pristao na show gdje moram i pjevati, a ja nikad u životu nisam pjevao, pa to gledam kao najveći izazov, ali ne dam da me to obeshrabri. Idem iskreno, sretno i pun pozitive u sve jer ovo će za mene biti jedan od najljepših perioda u životu“, naglašava Luciano.

Dobroj zabavi i nezaboravnom iskustvu veseli se i diplomirani glumac, pjevač i kantautor Faris Pinjo koji prije početka showa najavljuje: „Jedva čekam da se dobro zezamo. Očekujem kvalitetan zabavni program i da će se ljudi uz naše dobre i lošije, smiješne i fascinantne transformacije moći opustiti, nasmijati i zabaviti na kraju radnog tjedna“.

Uzbuđenje ususret novoj sezoni je na vrhuncu, a kandidati su spremni svoje prve nastupe podijeliti s gledateljima. Njihove izvedbe iz prve ruke pratit će i ocjenjivati četveročlani žiri kojeg čine Renata Končić Minea, Goran Navojec, Mario Roth i Enis Bešlagić, a na kraju svake emisije pobjednik će novčani iznos donirati u humanitarne svrhe. Tko će već u prvoj epizodi oduševiti svojom transformacijom, ne propustite pogledati u nedjelju, 3. ožujka na Novoj TV!

VIDEO: Gasi se poznata domaća televizija! Novinari šokirali emotivnim videom: 'Zahvaljujemo na pozornosti'