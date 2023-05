Opet izazvali pozornost: Let 3 na ceremoniju otvaranja Eurovizije stigli u bijelim mini suknjama

Naši ovogodišnji eurovizijski predstavnici, članovi riječke skupine Let 3, već se neko vrijeme nalaze u Liverpoolu gdje se pripremaju za nastup u prvom polufinalu koje je na redu u utorak 9. svibnja. Mrle, Prlja i ostala ekipa plijene pozornost svojim modnim kombinacijama gdje god da se pojave, a ovog puta obožavatelje su oduševili odjenuvši bijele suknje od tila u kojima su prošetali tirkiznim tepihom na ceremoniji otvaranja Eurovizije. Preko njih imali su i raskošne plašteve s motivima hrvatske zastave i neizostavnim natpisom 'ŠČ!'.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Podsjetimo, članovi grupe Let 3 i hrvatska delegacija na Euroviziji ranije su posjetili i legendarni Anfield, stadion na kojem Liverpool igra utakmice u Premier ligi. - Imam malo podijeljene osjećaje prema ovome, sve je brendirano, a ja sam ipak old school navijač - rekao je Prlja.

Grupa Let 3 je nakon dolaska u Liverpool dala nekoliko intervjua na kojima su govorili o svojoj karijeri. Na Meet & Greet druženju odgovorili su i na pitanje zašto pjevaju na hrvatskom. - Jezik nije najvažniji u glazbi. Ako je pjesma univerzalna, jezik nije važan. Tijekom povijesti mi smo slušali druge jezike, sad je vrijeme da Europa čuje hrvatski jezik - rekao je Prlja.

07.05.2023. Liverpool - Ceremonija otvaranja Eurovizije. Let 3 Photo: Sanjin Strukic/PIXSELL Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Pjesma "Mama ŠČ" je puna značenja raznih značenja. Ljudima koji ne razumiju hrvatski ih je teško shvatiti, pa je voditelj tražio od Prlje da objasni o čemu se radi u pjesmi. - Poruka je ljubavna. To je pametna i antiratna pjesma. Mi smo protiv svega lošeg na planeti. Kada smo je pravili napravili smo je poput rock opere, koja ima uvod i ostale dijelove iz opere. Želimo prenijeti poruku kako smo uvijek ovdje da vas štitimo ljubavlju. Borimo se protiv gluposti i želimo napraviti svijet boljim mjestom za sve - kazao je Prlja i dodao kako su svi uzbuđeni jer su u Liverpoolu.

Na pitanje fanova koju bi drugu pjesmu s ovogodišnje Eurovizije voljeli otpjevati, Prlja je kazao kako mu se sviđa latvijska pjesma, a Mrle istaknuo je kako njegova kći voli češku i slovensku pjesmu, a istaknuli su kako je i Luke Black iz Srbije odličan izvođač.

- Dogodila se odlična koncentracija talenta i odličnih pjesama - rekli su.

Voditelj Timur Mirošničenko je kazao kako Let 3 dolaze iz Rijeke, koja je glavni grad rocka u Hrvatskoj. - Ne samo u Hrvatskoj nego u cijelom svemiru - našalio se Prlja. - U Rijeci je bio vrlo jak punk pokret. Prije Let 3 Mrle je svirao u poznatom punk bendu Termitima. Energija našeg grada je slična Liverpoolu. Mi smo luka na Jadranskom moru pa smo stoga bili otvoreni za utjecaje iz cijelog svijeta. To je jedan od razloga zašto je Rijeka tada bila najprogresivniji grad u bivšoj Jugoslaviji što se tiče punka i new wavea. Luka je u svakom gradu bila socijalna mreža prije današnjih socijalnih mreža. Zato vidim tu sličnost između Rijeke i Liverpoola - istaknuo je Prlja i dodao kako gledatelji u utorak u prvom polufinalu mogu očekivati "čisti Let 3".

- To znači dinamičan nastup pun energije. Imamo sjajnu koreografiju, kostime, make up, pirotehniku i čovjeka na raketi. Bit će to trominutna eksplozija emocija - rekao je Prlja i dodao kako ipak neće biti traktora na pozornici.

- Traktor je pretežak za pozornicu. Jako smo tužni zbog toga - rekli su članovi grupe. Poznati su po svojim provokativnim nastupima, pa je voditelja zanimalo i kako gledaju na negativne kritike.

- Želimo provocirati publiku i inicirati diskusiju o religiji, politici, političkim razlikama, rasama. Ponekad ima i mrzitelja. Svaka akcija ima reakciju, naravno da očekujemo da će naša akcija imati i negativne reakcije. Svaka reakcija je dobrodošla, bolje nego da je nema - zaključio je Prlja.

