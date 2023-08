Onaj tko već nije, trebao bi sjesti ispred televizora i odvrtjeti svih šest sezona ove serije. A onda i sedmu

Milijarde 7, HBO Max

Završavaju “Milijarde”! I tako se zaokružuje ciklus priča o bogatima (ne toliko slavnima) koji su činile “Milijarde”, kao i “Nasljeđe”. I sada smo, čini se, osuđeni da svijet bogatih gledamo tek na meksičkim i turskim sapunicama. No, tko već nije, trebao bi sjesti ispred televizora i odvrtjeti svih dosadašnjih šest sezona američke serije da bi taman došao do sedme i završne koja nudi dodatan začin na prethodnu. Jer, u njoj nije bilo Bobbyja Axelroda koji se sada vraća kako bi obnovio neka stara savezništva, a stvorio neka nova kako bi se obračunao s “Tomom Akvinskim” Michaelom Princeom. Jedan od razloga zašto smo voljeli “Milijarde” jest vješto balansiranje između velikog broja likova s isprepletenim pričama, a bez da se gubi koncentracija na one glavne. Rijetko se na televiziji vidjelo tako vješto na ekran provedena priča, pomogla je tome i pojednostavljena prezentacija gdje su rijetki eksterijeri, nema širokih kadrova, kamera je uvijek usmjerena na likove čiju prisutnost ne remeti baš ništa. Jasno, da ti likovi nisu osebujni, malo bi od toga imalo nekakvu vrijednost, ako ikakvu. No, Damian Lewis, Paul Giamati, Maggie Siff, David Costabile i na kraju Corey Stoll takvi su glumci koji su neobične likove Bobbyja, Chucka, Wendy, Wagsa i Mikea prikazali onako maštovito kako je to zamislila autorska momčad koja seriju potpisuje. Njih je vjerojatno i iznenadio uspjeh prve dvije sezone koje su dobrim dijelom bile zasnovane na stvarnim događajima i likovima. Chuck Rhoades ima uzor u stvarnom svijetu, a to je Preet Bharara, okružni tužitelj južnog okruga New Yorka i njegov progon hedge fund managera Stephena A. Cohena. Druga je sezona temeljena na u Americi visoko publiciranoj aferi manipulacije državnim obveznicama od strane velike banke Salomon Brothers. Dalje je serija zauzela neki svoj put očito se i dalje motivirajući bezbrojnim manipulacijama u svijetu newyorških visokih financija, a likovi su dobivali osobine gdje je takve scenarije bilo moguće naprosto i osmisliti. Vješti dijalozi, uvrnute osobnosti koje se prepliću često i na bizarne načine, kao i činjenica da su “Milijarde” bile prva serija koja je imala non-binary lika i glumca davale su joj privlačnost koja joj je, eto, omogućila čak sedam sezona. Na kraju je za nas obične ljude ostalo otvoreno pitanje jesu li bogati imućni zbog svoje sposobnosti ili zato što su spremni na puno toga na što većina nije. Odgovor koji “Milijarde” nude jest, za nas barem, da su tek drugačiji, često natprosječni i koncentrirani na ono što su odabrali kao zanimanje, a to je prikupljanje enormnog bogatstva. Na svaki mogući način.

The Marvelous Mrs. Maisel, Amazon Prime Video

Prava je šteta da niti jedna domaća televizija nije uspjela dobiti prava za emitiranje ove sjajne i višestruko nagrađivane komedije na nacionalnoj koncesiji. Svih je pet sezona, naravno, dostupno na Amazon Prime Video, no ovako bi seriju vidjeli i oni manje vični engleskom jeziku. Što bi doista bilo odlično jer priča o napuštenoj supruzi koja otkriva talent za stand-up komediju dugogodišnji je hit kako za publiku tako i za kritičare i različite žirije koji su seriju obasipali svakojakim statuetama, od Emmyja, preko BAFTA-e, pa do Zlatnih globusa. I sve je zasluženo, jer je Mrs. Maisel ono što obično volimo zvati televizijskim iskustvom.

Što bismo si dopustili ustvrditi jer je priča interesantna sama po sebi, a smještena u vrijeme kada na predrasuda punom američkom istoku, New Yorku, nije bilo baš uobičajeno da se žena bavi komedijom, odnosno javno nastupa po zadimljenim birtijama zabavljajući često polupijane goste. Znamo već, 50-te godine bile su vrijeme obračuna s raznim predrasudama, pa i onima koje se tiču žena u javnom životu.

At Home With The Furys, Netflix

Vrlo je interesantno što je Netflix s nekoliko dokumentaraca odlučio prikazati drugu stranu života modernih gladijatora. Imali smo Connora McGregora, sada je tu i Tyson Fury. Ovaj doista veliki boksač, svjetski prvak teške kategorije, ima poveliku obitelj koja je kamerama dopustila da pogleda kako provode dane s čovjekom koji osim velike boksačke karijere ima i jedan filmski život. Usponi i padovi, borba s ovisnostima ove ili one vrste, čine život Tysona Furyja jednom od najuzbudljivijih životnih i sportskih priča današnjice. Samo, ovdje se taj privatni Tysonov život doima prilično dosadnim s tezom da se on nastoji umiroviti. O onda vam dođe da okrenete priču - ako čovjek poput Furyja ovako živi izvan ringa, onda doista ne čudi da se odlučio na povratak! A ne vjerujemo da brojni Furyjevi fanovi žele vjerovati da bi mu život u mirovini izgledao kao neka vrsta boksačkih Kardashianovih. Brojni su oni koje zanima sve o Tysonu Furyju, no čini nam se da je za sada i dalje bolje gledati njegove borbe koje nisu tako daleko.

Dobro došli u Utmark, SkyShowtime

Vjerojatno je izlišno ponavljati priču oko kvalitete nordijskih televizijskih uradaka, prije svega kada se radi o kriminalističkim serijama. U “Utmarku” dobijete kriminalističku seriju zajedno s još niz drugih pa je na ekranu zaista iznimno zabavan norveški uradak uz koji je doista lako potrošiti vrijeme. Moguće je da su “Utmark” neki već i gledali jer je serija prvi puta prikazivana 2021. godine, no radije bismo preporučili bingeanje nečega ovako dobrog nego nečega novog što nije niti blizu, a čega je u posljednje vrijeme, nažalost, previše. “Utmark” je, dakle, gradić smješten negdje u nekakvoj norveškoj pustopoljini, a gdje se živi prema pravilima koja su si stvorili sami njegovi žitelji. A oni su korumpirani policijski načelnik, vlasnik trgovine kojega opsjedaju demoni, pastir koji ima problema s alkoholom, piroman koji jako voli prirodu te župnik koji prezire Boga. Očito, ničega dobrog ne može biti u malom gradiću negdje u nekoj zabiti, ali barem događanja tamo mogu biti bizarna toliko da su vrlo zabavna.