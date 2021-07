Oliverovi prijatelji sjećaju se kako se ljutio kad je gubio dok je kartao i koliko je volio glazbu

Prošle su tri godine otkako je glazbena scena ostala bez neponovljivog Olivera Dragojevića, a njegovi prijatelji glazbenici stvorili su tradiciju okupljanja u njegovoj Veloj Luci gdje na godišnjicu Oliverove smrti održe koncert njemu u čast. Širok je krug njegovih prijatelja i svatko o Oliveru priča s puno ljubavi i svatko od njih ima stotinu anegdota s glazbenikom.

Vinko Barčot za Olivera Dragojevića napisao je neke od njegovih najvećih hitova poput "Kad mi dođeš ti", "Samo ti", "Ti si meni sve", a nije ih prvo povezala pjesma već more, kako je otkrio Barčot. Poznavali su se godinama ali intenzivnije su se počeli družiti 70-ih godina kada se Oliver sve češće vraćao u Velu Luku, a tek početkom 90-ih Vinko se odvažio priznati Oliveru kako i sklada pjesme i prva pjesma koju mu je odsvirao i otpjevao bila je "Zemlja dide mog".

- Trebalo mi je puno, puno godina da se usudim Oliveru pokazati pjesmu. Na moru smo mi ravnopravni, ali po pitanju glazbe... Ja sam prema njemu imao jedno veliko strahopoštovanje. Bio sam svjestan njegove veličine. I tako, ja sam vadio morske crve, a to je najbolja ješka za u udičarenje i jednom ja njemu dam crva, a on mi kaže: “Uvik ih uzimam od tebe, daj da ti platim.” Nekako sam se u tom momentu ohrabrio i rekao mu: “Ma što ćeš mi platiti, ajde poslušaj moju pjesmu!” - ispričao nam je Vinko u intervju prije godinu dana. Nedostaje mu prijatelj s kojim je išao u ribe i kojeg je gledao kako gubi živce dok se karta, ali nedostaju mu najviše njihovi rituali i veselice. - Fale mi naša druženja i naše zezancije, nije u pitanju pjesma. Ja sebe i ne gledam kao nekakvog skladatelja, to nekako radim usputno, meni se pjesma sama od sebe dogodi, ali fale mi naši lipi rituali - ispričao nam je lani Vinko.

Zoricu Kondžu veže dugogodišnje prijateljstvo s pokojnim Oliverom i na pozornici i izvan pozornice, a nakon njegove smrti ispričala je i kako je izgledao njihov prvi susret kada ju je Oliver čuo na jednom festivalu. - Čuo me na nekom festivalu i odmah rekao; mala mogu ti reći da super pjevaš, imaš glas i ne smiješ odustati - prisjetila se Kondža prošle godine uoči nastupa u čast Oliveru u Veloj Luci. Gibonni je od "Cesarice" bio jedan od najbližih Oliverovih prijatelja i suradnika i prije nego se Oliver razbolio napravili su genijalan album "Familija", a nakon njegove smrti o svom dragom prijatelju je rekao: - Mi smo u jednom čovjeku imali ono što je svijet imao s Rayom Charlesom, da čovjek sjedne za klavir i s njegovim glasom da se dogodi čarolija. Izgubili smo ono što je svijet imao u Stevieju Wonderu, jednoga hrabrog, nevjerojatnog pjevača koji, ustvari, nikada nije stajao u leru i išao utabanim stazama, koji nikada nije prestao sebe tražiti. Tedi Spalato se sjeća njegove zarazne energije i toga kako je i nakon koncerta imao volju i želju svirati s kolegama do jutra, a posebno se sjeća situacija kad su igrali na karte.

- U slobodno vrime uvik bismo bacili na karte. E kakve su tu onda bile ćakule. Oliver, kad bi gubija, uvik bi govorija: Ti varaš, e ti njemu migaš, ne smiš migat na trešeti”. A čim bi vidija da gubi, odma bi se diga i presta igrat. Nikad ne bi dobro podnija poraz, uvik je mora dobiva - ispričao je za 24 sata.

