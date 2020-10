Olivera Balašević (61) oduševila u uskim trapericama: 'Kao djevojčica ste'

Olivera Balašević često plijeni pozornost obožavatelja svojom pojavom i karizmom, a ovog puta mnoge je bez daha ostavila fotografijom u uskim trapericama. Iako je nedavno napunila 61 godinu Oliveri bi na liniji pozavidjele i mnoge dvostruko mlađe žene.

Uz fotografiju je Olivera podijelila i ulomak iz svoje knjige Planeta Dvorište koju je izdala krajem prošle godine.

Foto: Instagram

"Tako je po ugledu na uvijek dotjeranog gospodina Paja - Patakija koji se nikad ne bi pojavio na tremu čak ni nešto ležernije odjeven i Ivica uvijek izlazio iz stana tek kad zakopča i posljednje dugme. Garderoba nam je bila takva da nije postojalo puno razlike između onoga u čemu smo se igrali i onoga u čemu smo išli u školu, ali ni mogućnosti, pa smo zbog toga još više pazili da uvijek ostanemo uredni. To nam je naročito olakšavalo da se bez posebnog dotjerivanja neprimjetno iskrademo čak do centra, pa i dalje, kao onda kad smo šmugnuli sve do kuće u koje je moja nesuđena baka prodavala lubenice. Ni Ivica o svom ocu nije puno pričao. Izgleda da u svakoj porodici postoji ponešto što se gurne pod tepih, ali kad se pretjera u tome, taj tepih je osuđen da nikad ne poleti, nego ostaje kažnjen da svojim naizgled brižno očetkanim resicama zauvijek krije sve što je godinama naguravano pod njega", napisala je Olivera.

Obožavatelji su je u komentarima nahvalili.

"Kao djevojčica ste, draga Olivera, odlično izgledate", "Bože koliko ste predivni,sjajni i posebni", "Mlada moja Oljka, kao djevojčica", pisali su.