Oglasila se glumica kojoj je konobar dobacio da obuče grudnjak: 'Sise, guzice, seks i trač su najzanimljivije teme na Balkanu'

Glumica, Tiktokerica i influencerica Tena Sakar Vukić (35) na društvenim mrežama ispričala je svoje neugodno iskustvo s konobarom u Zadru koji joj je olako dobacio da "obuče grudnjak". Na sebi je imala top i traper suknju, a prvo je mislila da je krivo čula, no odmah je išla za šankom upitati konobare tko je to dobacio i je li bilo upućeno njoj.

Glumica se nakon svega ponovno javila pratiteljima i podijelila brojne poruke podrške, a jedna od njih je bila i voditeljica i bivša sudionica showa "Gospodin Savršeni" Nandi Uzelac.

- Hvala svima na podršci, na porukama. Meni vam je ovo vrijeđanje mene u komentarima malo smiješno tj. čak me i zabavlja. Samo da mi ne diraju djecu i obitelj. I još mi je zanimljiva ta psihoanaliza tog balkanskog društva, muškaraca pogotovo - podijelila je s pratiteljima Tena.

Foto: Screenshot Instagram

- Zanimljivo je da su sise, guzice, seks, trač i nasilje najzanimljivije teme na Balkanu. Ako ovakvu pažnju postigne sljedeći video o mentalnom zdravlju bit će odlično! - napisala je uz video Tena.

"Podrška za našu Tenu", "Cijeli tim je uz tebe", "O ovome se treba više pisati, previše je seljačina", pisali su joj pratitelji poruke podrške.

Nandi Uzelac podijelila je i teme koje su se vezale uz nju koja također zna otići bez grudnjaka u noćni klub ili šetnju.

- Tena, imaš podršku! - napisala je Nandi.

Tena, koju mnogi pamte i po ulozi u seriji 'Zabranjena ljubav', neugodno iskustvo iz pizzerije Šime u Zadru detaljno je ispričala pratiteljima.

- Jučer sam doživjela jako neugodno iskustvo u pizzeriji Šime u Zadru u koju idemo već 25 godina. Dok sam išla sa kćeri prema WC-u jedan od zaposlenika u šanku (misleći da sam strankinja) viknuo je: "Obuci grudnjak" - započela je Tena.

- Na sebi sam imala traper suknju i top iz Zare, ništa degutantno. Prvo sam pomislila da sam krivo čula, ali sam se vratila do šanka i pitala konobare tko je to viknuo i da li je to upućeno meni - nastavila je influencerica. - Na što su se konobari malo iznenadili i počeli govoriti: Nisam ja..., zamolila sam jednog konobara da pozove vlasnika, što je on i učinio. Gospodin Šime je bio ljubazan kao uvijek i ispričao se. Jedan od zaposlenika u šanku ili kuhinji je rekao onda: 'Možda sam ja viknuo slučajno, ne znam točno" - navodi dalje Tena koja je upozorila i šire aspekte situacije u kojoj se našla.

- Ako malo šire pogledamo ovu situaciju, iz jedne rečenice puno toga možemo vidjeti.... seksizam, bezobrazluk, šovinizam, nepoštivanje gosta, zadrtost, manjak odgoja, bontona, obrazovanja, problem hrvatskog turizma, preopterećenost poslom, manjak ugostiteljskog kadra, iscrpljenost, nervoza djelatnika, no prije svega nepoštivanje žene u hrvatskom društvu. I ovo nije izoliran slučaj nažalost - poručila je Tena te dodala da unatoč neugodnom iskustvu i dalje voli Zadar, ali da su se nakon svega pokupili iz pizzerije.

VIDEO>>Ukrajinci o odluci da će se Eurovizija 2023. održati u Velikoj Britaniji: ‘Voljela bih da se održava u našoj mirnoj Ukrajini, da pobijedimo i u ratu’