Objavljena lista najuspješnijih glazbenih autora u zemlji, evo tko je najviše zaradio

Najslusanija strana pjesma u Hrvatskoj prosle godine bila je "Cold Heart" Eltona Johna i Due Lipe, na drugom mjestu je "Bam Bam" Camile Cabello i Eda Sheerana, a na trecem "As it Was" Harryja Stylesa. Ed Sheeran nasao se i na 6. mjestu ove ljestvice s pjesmom "Bad Habits", te na 8. mjestu s pjesmom "Shivers". Britanska pjevacica Dua Lipa takodjer ima jos jednu pjesmu u top 10 i to "Love again" koja je na 10. mjestu najslusanijih. Infografika jos pokazuje i top 5 regionalnih autora po zaradi te top 5 stranih autora po zaradi u 2022. godini.

