Luka Nižetić pohvalio se velikim uspjehom: Umoran, smožden i neopisivo sretan

Glazbenik Luka Nižetić svestran je i ima puno hobija kojima se bavi, a jednom se strastveno posvetio u zadnje vrijeme i riječ je o ronjenju na dah. Ovog vikenda je Luka sudjelovao na državnom prvenstvu u ronjenju na dah i pohvalio se uspjehom koji je postigao.

- Moje prvo državno prvenstvo u ronjenju na dah. Ljudi moji, 4 zarona u 27h, 4 bijela kartona i dva zlatna pehara. Ekipno muškarci zajedno s "velikim" Goranom Čolakom i ekipno klub @dpszg ( s @mirelakardasevic @mrshloshian Goran Čolak)! Izvan svih očekivanja, samo u najluđim snovima. Umoran, smožden i neopisivo sretan! Hvala mojoj trenerici Mireli Kardašević što mi ne da disati i Ivanu Drvišu koji mi ne da disat kad nema Mirele. I hvala mojim Mihaljevićima koji su me bodrili 2 dana u najšarenijim majicama u gradu, možda državi pa i regionu. Najjači ste navijači ikad. - zahvalio se Luka svima koji su mu pomogli u ostvarenju ovog sna.

Koliko mu je srcu priraslo ronjenje na dah otkrio je prošle godine kada je predstavio baladu 'Ako tražiš ljubav'. Tada je obavljen i spot za ovu pjesmu u režiji Darka Drinovca snimljen na bazenu Utrine. Ideja scenarija potekla je od samog Luke koji je inspiraciju našao u freedivingu.

- Već nekoliko mjeseci ozbiljno treniram freediving, odnosno ronjenje na dah. Ovu sportsku disciplinu približila mi je hrvatska reprezentativka i svjetska prvakinja Mirela Kardašević, ujedno nositeljica dvaju svjetskih rekorda - priča pa nastavlja: U mlađim danima bavio sam se plivanjem i skokovima u vodu tako da mi je očigledno bilo suđeno da se ponovo vratim vodi koju doživljavam mjestom gdje se osjećam najsigurnijim i najmirnijim. Slobodno mogu povući paralelu između glazbe i freedivinga, naime oboje mi pruža isti osjećaj slobode, gdje mogu pomicati granice, postavljati nove ciljeve, izazove, a život kao takav po meni zapravo je to, teren pun iznenađenja i iskušenja. Osjećaj kada zadržim dah i zaronim je nešto najposebnije. Nestaju bilo kakve granice prostora i vremena gdje bez distrakcije vanjskog svijeta ulaziš u stanje meditacije u kojoj vlada tišina i fokus, prepušten si samom sebi i kao u glazbi dotičeš svoje najdublje ja - kazao je tada pjevač. Krajem prošle godine proslavio je i 20 godina svoje glazbene karijere velikim koncertom u Tvornici.

- Nisam od onih koji nešto previše pridaje važnosti obljetnicama i jubilejima. Brzo je prošlo, a i nije, u istom trenutku je lijepo i pomalo zastrašujuće, izmiješani su to osjećaj. Nastojim živjeti punim plućima svaki dan, s godinama vidim da postajem sve više nostalgičan. Ne opterećujem se previše prolaznošću ali sam je svjestan. Drago mi je da iza sebe imam pregršt lijepih uspomena od putovanja do koncertnih nastupa, privilegiju suradnje s mojim glazbenim uzorima, na tom putu sam upoznao divne ljude, snimio šest studijskih albuma s kojih će neke pjesme sigurno i mene nadživjeti. Sve u svemu osjećam se zadovoljno, ne bi ništa mijenjao, bilo je veselja i zabave, no još je novih izazova ispred mene, još ima neostvarenih snova koje bi volio ostvariti. - rekao nam je tim povodom.