Nova karijera Nere Stipičević: 'Prezahvalna sam, slušaju me u cijelom svijetu'

Na svim svjetskim online podcast platformama poput Spotifyja, Amazona, Buzzsprouta, Applea, Googlea i drugih prošlog se mjeseca počeo emitirati podcast "La Fleur de la Solitude" umjetnice FreeDA Nere Immortelle u koprodukciji umjetničkih organizacija SOBA2 i Teatrum. Ono što je danas Netflix za televiziju, od 2004. podcast je za radio.

FreeDA Nera Immortelle novo je umjetničko ime koje označava prekretnicu u karijeri hrvatske umjetnice Nere Stipičević. Nedavnim premijernim ovacijama publike na koncertnoj predstavi "Cvit samoće" u Klubu kazališta Komedija, FreeDA Nera Immortelle prekinula je sedmogodišnju autorsku, a podcastom "La fleur de la Solitude" ili "Cvit samoće" na engleskom jeziku prekida i sedmogodišnju medijsku šutnju te se predstavlja svjetskoj sceni svojim prvim artističkim intervjuom u formi storytellinga.

- Prije samog podcasta "La fleur de la Solitude", koji je krenuo živjeti na online podcast platformama od 21.1.2022., publika je u studenom 2021. imala priliku vidjeti koncertnu autorsku predstavu "Cvit samoće" u režiji Mie Melcher i s glazbenom podrškom francuskog glazbenika i producenta Vadima Erudacia u Klubu Kazališta Komedija. Sadržaj predstave dio je soundtracka podcasta "La fleur de la Solitude", a zajedno predstavljaju različite umjetničke kolažne forme koje pričaju o mom iskustvu svjesno odabrane samoće. Za razliku od Koncertne predstave u kojoj publika diše zajedno sat vremena s izvođačima, Podcast predstavlja onaj dio moje osobne art terapije koja je prerasla u isključivo audio formu namijenjenu još intimnijem prostoru pojedinačnog slušatelja. Kako u intervjuu pitanja postavljaju druge osobe, a urednici određuju naslove koji se često vade iz konteksta, u 2022. godini, u vrijeme kada svatko ima slobodu i mogućnosti komunicirati s cijelim svijetom kako želi, ja sam u želji da publici predstavim što autentičniju sliku svoje osobnosti, odlučila napraviti intervju sama sa sobom, odnosno sa svojom Dušom na nešto kreativniji način. Rijetko to činimo, a ja sam to radila posljednjih sedam godina svakodnevno. Bilo je teških trenutaka u tom procesu, međutim na kraju je ipak bilo više onih zbog kojih sam se i odlučila podijeliti svoju priču samo djelomično utkanu u kreativno djelo. Mogu reći da sam imala privilegiju svjesno krenuti na putovanje samoće - objasnila nam je Nera koja je prezadovoljna prvim rezultatima slušanosti.

- U samo mjesec dana moj tim i ja doživjeli smo brojku od 1000 skidanja podcasta! Prezahvalni i ponosni smo što smo već tako brzo uspjeli publiku zaintrigirati s temom samoće od koje se toliko danas zazire. Samoća je luksuz današnjice dostupan svima. Nažalost, samo rijetki si ga priušte. Dvanaest je epizoda, 12 seansi i 12 kompozicija kojima se ljude kroz art terapeutske razgovore francuske psihoterapeutkinje i umjetnice podsjeća na nužnost i važnost svakodnevnog održavanja mentalnog zdravlja kreativnošću. Mi smo ti koji kreiramo svoj život, prema tome nema prostora za prebacivanja loptice. Najviše me vesele reakcije ljudi koji ne poznaju niti jedan djelić mog dosadašnjeg života već samo čuju priču bez imaginiranja lica autora priče u kojoj još jasnije mogu čuti sami sebe - kaže Nera Stipičević koja u podcastu propituje utjecaj zvuka na pojedinca u odsutnosti vizualnih distrakcija u današnje vrijeme. Zbog tih se distrakcija, kaže, i povukla u sebe.

- Bilo mi je svega previše i od prevelike buke nisam čula samu sebe, svoj glas. Fokus je jedna od najvažnijih stvari u našim životima, razlučiti bitno od manje bitnog, ili na kraju, nebitnog. Još je bitnije naglasiti kako su nam svima prioriteti različiti I koliko je opasno slijediti primjer koji nije primjeren našoj duši. Društvo je pobrkalo prioritete i tako se mladim generacijama šalju potpuno pogrešne poruke, da je forma važnija od sadržaja. Međutim, to u isto vrijeme ne znači da je forma nevažna. Upravo ona bi trebala naglasiti važnost sadržaja. Shodno tome sam, u suradnji s umjetnicom i inženjerkom zvuka Andreom Giordani, odabrala ovu formu kao idealnu za prenošenje osnovnih poruka projekta od kojih je najvažnija da je naš unutarnji svijet onaj koji moramo svakodnevno njegovati, ako ne i više nego bilo koji drugi, bilo da se radi o našim snovima, mislima, vizijama ili uvjerenjima. Veliki dio zdravlja je rezultat naše uspješne komunikacije s našim emocijama, a koje opet dolaze kao rezultat naših misli, ili na koncu, uglavnom od okoline nametnutih, uvjerenja. Opterećenost vanjskim izgledom, materijalnim svijetom i nagradama, postao je veliki problem današnjice. Oči su predivan organ, no nije bez veze srce u centru našeg bića - objašnjava Nera. Lani je u jednom intervjuu otkrila kako je bila žrtva mobbinga, a ta je informacija pomogla mnogim djevojkama sa sličnim pričama.

Foto: Promo

- Tu informaciju sam podijelila s jednom novinarkom, dosta nepromišljeno moram priznati. Kada sam vidjela rezultat u medijima, nisam bila presretna, jer mi nije bio cilj govoriti o sebi već samo podijeliti da se to događa u svakodnevnom životu velikoj većini ljudi. No, kasnije, kad me je kontaktirala jedna kolegica i zahvalila mi što pričam o tome javno, shvatila sam, iako moj slučaj srećom ni približno nije bio poput onog kolegice glumice iz Srbije, koliko je važno pričati javno o takvim iskustvima koji nemaju nikakvog opravdanja za počinitelja. Ne zbog nas samih, mi sami to rješavamo na individualne načine izvan očiju javnosti, već zbog drugih koji misle da su u boli sami. Cvit samoće nije sam ako podijeli svoju bol s drugim cvitom. Mi smo kolektivno "cviće samoće" i tek kad počnemo uživati u svojoj samoći, nećemo imati problem podijeliti svoju bol. Ljudi misle da pokazujući svoje slabosti gube, međutim moj put dokazuje upravo suprotno. Dijeleći svoje slabosti jača samo naša autentičnost. Više nema skrivanja ni potrebe za dokazivanjem ili očajničkim prihvaćanjem sa strane okoline u koju se zapravo nikada nismo u potpunosti ni uklapali - veli umjetnica koju je šira javnost upoznala 2003. godine u showu "Story Super Nova Music Talents". Godinu poslije izdala je i svoj prvi album.

- Da mogu, sve bih isto ponovila. To je bilo moje iskustvo, moj put. Ni trunke loše namjere nije nosio i zato ga volim danas, zbog iskrenosti koja me vodila njime. Ja sam krenula nekim obrnutim putem, prvo popularnost pa takoreći škola i iskustvo. Nisam imala primjer oko sebe na koji bi se ugledala kako i kojim smjerom dalje. Dugo sam bila izgubljena između vlastitih talenata koji su kopnjeli u sobama mojih ideala. Odluka da se maknem s glazbene scene bila je moje nepristajanje na površnost, a ona mi se jedina nudila. Zato sam otišla u kazalište, nudilo je veći sadržaj i dubine. Taj show iz daleke 2003. donio mi je prekrasne stvari, a njemu mogu punog srca zahvaliti da mi je donio danas, i jednu od najbližih osoba na koju se mogu osloniti u svom timu Ivanu Radovniković. Duša piše romane - iskrena je Nera koja je otkrila i postoji li mogućnost da izda drugi album.

- Soundtrack Podcasta moja je glazbena priča u demo verziji. Za profesionalnu snimku iz studija s glazbenicima trebat će malo pričekati. Tu vjerujemo u podršku publike. U nedostatku financijskih sredstava, otvoreni smo za donacije, odnosno investicije, putem naše www.freedaneraimmortelle.com stranice, na kojoj publika može, unaprijed kupivši svoj primjerak za 15$, pomoći nam da snimimo soundtrack podcasta u studiju i tako jednoj od protagonistica podcasta, Freedi pomognemo riješiti njezin najveći izazov do sad - rekla je umjetnica koja nam je otkrila i kakva je privatno.

- I bura I bonaca. I vitar I lahor. I suza I osmijeh. I tišina I buka. Tako se ja osjećam I samo o emocijama znam pričati. Sve drugo su tuđe slike mene u očima prolaznika, koji kao i ja, samo naslućujemo granice između privatnog i nečeg što nazivamo profesionalnim. Sve san I ništa. Ovaj život je ništa više ni manje, nego naš slobodan odabir, naše slobodno vrijeme - zaključuje Nera Stipičević.

Mia Dimšić i Damir Bačić govore o Dori i optužbama kako je pjesma Guilty Pleasure - plagijat