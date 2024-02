Nitko ne vjeruje da u 53. godini ima ovolike trbušne mišiće: Glumac mišićima obožavateljice baca u trans

Poznato je da slavni američki glumac Mark Wahlberg osim glume ima i veliku ljubav prema vježbanju i zdravom načinu života. Na društvenoj mreži Instagram često se zna pohvaliti uspješno odrađenim treninzima, a posljednja snimka koju je objavio oduzela je dah, kako mediji prenose, mnogim njegovim obožavateljicama.

Ovog se puta Mark snimio u teretani, a u jednom trenutku je podignuo i majicu ispod koje su iskočili njegovi isklesani trbušni mišići. – Moji kompići misle da je trening u četiri ujutro jednostavan i lagan – napisao je u opisu videa koji je prikupio gotovo devedeset tisuća oznaka „sviđa mi se“. – „O moj dragi Bože“, „I ja bih voljela trenirati s tobom u četiri ujutro“, „Wow, svaka čast“, samo su neki od brojnih komentara ispod objave ovog poznatog glumca.

Glumac ima nevjerojatnu tjelesnu formu u 53. godini života, a nju definitivno nije jednostavno održavati. Za takav isklesani torzo nisu dovoljne samo vježbe, već i pravilna i zdrava prehrana. Čime se hrani ovaj holivudski glumac jednom prilikom je i otkrio.

- Obično jedem jaja, proteinske palačinke, dimljeni losos, par svinjskih kotleta, par kobasica i proteine s malo maslaca od badema za doručak. Piletinu i vok često je na meniju za ručak, a zatim odrezak i ribu za večeru s nekom vrstom povrća – opisao je svoj meni američkom časopisu za muškarce GQ.

U istom je intervjuu Wahlberg govorio i o svojoj filozofiji prehrane i kako je prvi otkrio takozvani „fasting“, odnosno dijetu u kojoj se po dvanaest ili više sati ne jede ništa. „Dakle, saznanje o fastingu dogodilo se kad sam imao 50 godina i bilo je pomalo frustrirajuće! Jeo bih mnogo malih obroka, ali shvatio sam da to dobro funkcionira za mene. Postim oko 18 sati i onda u šest preostalih sati od 24 rasporedim doručak, ručak i večeru. Jest ću u podne, u 15 i 18 sati“, kazao je glumac.

Naravno, tu je i njegova supruga Rhea Durham koja se i u 46. godini može pohvaliti savršenom figurom, a zdrav način života održava još od mladosti kad je bila i Victoria's Secret model. Nakon svoje manekenske karijere svjetla reflektora zamijenila je obiteljskim životom, a čini se kako u braku s Wahlbergom baš uživa.

Podsjetimo, par je zajedno od 2009. godine, a roditelji su četvero djece: Elle, Michaele, Brendana i Grace. Zanimljivo je da je Rhea upoznala Wahlberga nakon što se on razočarao u ljubav i odlučio da će se neko vrijeme kloniti veza. Naime, djevojka s kojom je bio prije nje odbila ga je čekati dok je bio u zatvoru. Glumac i bivša manekenka vjenčali su se 1. kolovoza 2009., a on je objasnio da su se već osjećali kao da su u braku, no htjeli su da sve bude službeno.

