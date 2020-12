'Ne boli me samo Srebrenica nego i svi drugi zločini koji su se dogodili u Jugoslaviji'

Film “Quo Vadis, Aida?”, redateljice Jasmile Žbanić, i prije izlaska izazvao je veliku pozornost javnosti zbog teške teme o genocidu u Srebrenici. Film se u Hrvatskoj i regiji prikazuje online na platformi Ondemand.kinomeetingpoint.ba te će biti dostupan svim gledateljima do kraja prosinca 2020. Već je počeo dobivati i prve nagrade, a posebno je impresivna glavna glumica Jasna Đuričić u ulozi Aide, mjesne učiteljice koja radi kao prevoditeljica u UN-ovoj bazi u Srebrenici i pokušava spasiti obitelj. Film je nedavno nagrađen na London Film Weeku, a kako nam je kazala Jasna Đuričić, to je samo jedna u nizu nagrada za koje je uvjerena da će uslijediti. – Jasmila i ja nagrađeni smo i u Egiptu i sad s više strana imamo potvrde da film “radi”. Ovo je očigledno stvar koja dopire izravno do srca ljudi i to je jako važno. Reakciju ljudi vidjeli smo već na premijeri u Veneciji. Nismo dobili nagradu, ali smo dobili taj tzv. feedback od publike – kaže glumica. Zanimljivo je da u prvom scenariju njezina uloga nije bila glavna, no redateljica je kasnije to promijenila.



– Jasmila i ja smo i prije surađivale i za nju mogu reći da itekako zna svoj posao jer prati sve što se događa na filmu i u kazalištu. To je vrlo dragocjeno. Poznaje me privatno i poslovno pa mi je njezin poziv da glumim u ovom filmu bio nekako prirodan. To je ogromna uloga i bila sam jako iznenađena. Hrabro smo krenule u to – kaže Đuričić koja se za ulogu pripremala više od godinu dana.

– Gledala sam i pročitala brdo materijala o tom događaju. Naravno, kada je u pitanju Srebrenica morate biti malo oprezniji. To je naša bliska, zajednička prošlost i najveća rana regije. Stoga sam nastojala saznati sve što sam mogla o tome i onda se u meni to taložilo. Ti su me događaji i prije zanimali. Ne pripadam ljudima koji žmire na te stvari, u pitanju je i moja bivša država i premda su to različiti narodi, osjećam da su to sve moji narodi. Ne boli me samo Srebrenica nego i svi drugi zločini koji su se dogodili na tlu bivše Jugoslavije – kaže glumica koja je i komentirala činjenicu da danas neki negiraju te zločine.

– Što da vam kažem, te se stvari mogu vrlo lako riješiti, a tiču se vlada na čelu naših država. Na političarima je da prikažu stvari onakvima kakve jesu, da se dogovore oprosti na svim stranama, da se prestane s revanšizmom i time tko je veća žrtva. Čini mi se da su najviše oštećene mlade generacije jer se njima serviraju agresivni i nacionalistički narativi i to je loše. U svemu tome me najviše zanimaju mladi i vrlo je važno što se stavlja pred njih. Ovo nije prvi film na našim prostorima koji govori o svemu tome i moram vam kazati da su umjetnici u tome često usamljeni. Naravno da umjetnost ne može mijenjati svijet i naravno da to odavno znam, ali i ne bismo sami trebali raditi na tome, nego bi svoj skromni doprinos tome trebao dati svaki pojedinac. No, danas ljudi ne žele misliti svojom glavom, nego im je daleko lakše da uzimaju tuđe proizvode – dodala je glumica koja je u ovom filmu ponovno glumila sa suprugom Borisom Isakovićem. Poznati srpski glumac maestralno je odigrao ulogu krvoloka Ratka Mladića.

– Oboje radimo ovaj posao već 30 godina i profesionalci smo. Dugo smo i zajedno i imali smo sreću da smo puno radili zajedno. Kad radim s Borisom isto mi je kao da radim s nekim drugim kolegom. U ovom filmu smo uostalom imali samo jedan zajednički kadar – kaže Đuričić. U filmu “Quo Vadis, Aida?” puno je emotivnih scena, a jedna od takvih je i pri kraju filma, kada se Aida vrati u svoj stari stan u Srebrenici i na stubama susretne se s nekadašnjim srpskim vojnikom koji je počinio zločine (Emir Hadžihafizbegović), a sada je uzoran obiteljski čovjek i slobodno šeće gradom...

– To je ta istina koju imate na mnogo mjesta u bivšoj Jugoslaviji, gdje žrtve i dželati žive zajedno i počinitelji nisu kažnjeni. To je naša realnost i puno ljudi to proživljava na svim stranama. Jasmila je bila strašno obzirna u stvaranju ovog filma. To nije film o tome tko je kriv, nego su u središtu priče majka i njezina obitelj. To je antiratni film koji se odnosi na čitav planet. Kada su ljudi gledali film u Veneciji bili su u strahu i za sebe zbog te poplave nacionalizma koje nažalost i danas ima – kaže glumica koju smo prijašnjih godina mogli gledati u puno zanimljivih filmova i serija. Lani je glumila u filmu “Take Me Somewhere Nice”, koji je nagrađen na Sarajevskom filmskom festivalu, a mogli smo je vidjeti i u hit-serijama “Južni vjetar” i “Grupa”. – Nekad sam puno više radila, a sada radim odabir i kada imam previše posla to me frustrira i gledam da balansiram. Nikad nisam bez posla jer sam profesor na Akademiji umjetnosti u Novom Sadu i rad sa studentima mi je konstanta, a tu su i kazalište i snimanja – ističe glumica i profesorica.

– Nije lako danas biti bilo što, pogotovo sada u pandemiji koronavirusa. Predavanja su sada online i studenti će manje svladati pozornicu a više kadar. Imam osjećaj kao da sada predajem filmsku glumu. Trudimo se održavati tu vatru i da nitko u grupi ne izgubi motiv – kaže Jasna Đuričić. Uz brojne filmske i televizijske uloge, Jasna Đuričić aktivna je i u kazalištu. Vjerojatno ni sama nije mogla sanjati da će jednom u karijeri glumiti Lepu Brenu, no upravo se to i dogodilo u predstavi “Lepa Brena prodžekt”, u kojoj glumi jednu od najvećih pjevačkih zvijezda u regiji u različitim razdobljima njezine karijere, zajedno s još četiri kolegice.

– To je off projekt i trenutačno i jedina predstava u kojoj igram. Radi se o zanimljivoj stvari i svakoga zanima kako izgleda. To je zanimljiv projekt za koji je pet pisaca napisalo pet Lepih Brena u raznim periodima njezine karijere. Inače, predstava priča o puno aspekata, o našoj zajedničkoj prošlosti i našim društvima danas. Predstava nije ono što mnogi očekuju, nisu to samo ples i pjesma, radi se o drami koja je na trenutke bolna, a na trenutke duhovita. Idemo svuda s njom i publika je želi vidjeti. Nadam se da ćemo, kad se situacija smiri, doći i u Zagreb, već smo bili pozivani – zaključila je Jasna Đuričić.