Natjecateljica se nije željela kockati s Rozginom dvojnicom, pa kući odnijela 2.500 eura

U petoj epizodi showa ''Tko to tamo pjeva?'' natjecala se Brankica Jurić iz Pule, koja je pred samim krajem odustala te tako show napustila s 2.500 eura. Za finalni duet, ostala je Rozgina dvojnica za koju su panelisti bili uvjereni da dobro pjeva, no natjecateljica ipak nije željela riskirati i odlučila je odustati od daljnje igre i kući ponijeti osvojeni iznos. ''Ja sam rekao, to ne može svatko odraditi ako nisi ljubitelj te pjevačice ili dobar pjevač'' komentirao je gost panelist Jole, koji je s posljednjim tajnim glasom, Rozginom dvojnicom, otpjevao svoju pjesmu, a sličnost njezina vokala s vokalom pjevačice Jelene Rozge sve u studiju je šokirala.

Da je Rozgina dvojnica dobar glas, panelisti su već naslutili u prvom izazovu ''Playback'' u kojem su se još predstavili i kuharica te putoholičar. Naizmjenično, svi su pjevali playback na snimljenu matricu, dobri pjevači svojim glasom, loši tuđim. '' Ja bi Rozginu dvojnicu poslala po Joli neka je vodi Huljiću i da riješimo stvar!'' komentirala je Gianna Apostolski, dok je Alka Vuica dobacila: ''Ali da Rozga ne vidi!''. U prvoj rundi prvog izazova natjecateljica Brankica je eliminirala kuharicu koja se pokazala kao loš glas, pa je tako osvojila i prvih 500 eura. U drugoj rundi nije bila te sreće. Nastupali su vatrogasac, radijski voditelj i pčelar kojega je eliminirala, a koji se u razotkrivanju pokazao kao dobar glas, i nije joj donio novac. U trećoj rundi prvog izazova predstavili su se restaurator, detektiv i frizerka. ''Mislim da je naš restaurator biser kojeg trebamo čuvati do kraja. Otvaranje usta je bilo jako sinkrono.'' komentirao je Luka Nižetić, Alka se složila s njim, a Jole je dodao: ''Restauratora ne diraj, bio je super. Znam puno frizerki, sve su nasmijane i vesele, one vole pjevati, možda bi detektiva trebali izbaciti''. Brankica je eliminirala detektiva koji se pokazao u razotkrivanju kao loš glas i tako osvojila još 500 eura.

U drugom izazovu ''To sam ja'' u kojemu natjecatelj ima mogućnost odabrati tri tajna glasa čije će videe pogledati kao dodati dokaz, Brankica je odabrala Rozginu dvojnicu, vatrogasca i restauratora. Panelisti su se složili da treba eliminirati vatrogasca, što je bila i Brankičina finalna odluka. Vatrogasac se u razotkrivanju pokazao kao loš glas, pa je tako Brankica osvojila još 500 eura.

Treći izazov nosi naziv ''Tajni studio'', a u njemu se natjecatelju prikazuje video s tajnim glasovima koje odabere, a od kojih želi dobiti ekskluzivni uvid u nove dokaze iz glazbenog studija. U tajnom studiju događaju se brojne neočekivane stvari, a pravi glas tajnih glasova podvrgnut je vokalnoj manipulaciji od strane modulatora glasa. Brankica je odabrala putoholičara i frizerku, koju je eliminirala. Frizerka se pokazala kao loš glas te joj je donijela dodatnih 500 eura.

U četvrtom izazovu ''Ima slike, nema tona'' natjecatelj na sekundu, u videima tajnih glasova koje odaberu, čuje njihov pravi glas. Brankica je za ovaj izazov odabrala radijskog voditelja i putoholičara. Dok su Luka i Gianna kazali kako radijski voditelj zna pjevati, Jole im nije bio naklonjen. ''Mislim da je radijski voditelj dobra kamuflaža'', komentirao je Jole. Brankica je eliminirala putoholičara koji je sve iznenadio pustivši svoj dobar glas.

''Glasoboj'' je naziv sljedećeg izazova u kojem nastupaju preostala tri tajna glasa, ponovno pjevajući playback, ali ovoga puta na matricu sa snimljena dva glasa, jednim dobrim, drugim lošim. Nastupali su Rozgina dvojnica, radijski voditelj i restaurator. Nakon što su završili s nastupima, Luka je kazao kako mu Rozgina dvojnica sada više ne ulijeva povjerenje, dok je Jole konstatirao da bi trebalo eliminirati restauratora, što je Brankica i učinila, i pogriješila jer je restaurator bio dobar pjevač.

U posljednjem izazovu, ''Intervjuu'', između Rozgine dvojnice i radijskog voditelja, natjecateljica je odabrala ispitivati radijskog voditelja kojeg je i eliminirala. U razotkrivanju je radijski voditelj pokazao loš glas, pa je tako saldo na računu natjecateljice iznosio 2.500 eura, što je bio i konačan iznos koji je ponijela kući, s obzirom na to da je odlučila odustati i ne igrati dalje u posljednjem, finalnom duetu.

