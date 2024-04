Radijski voditelj 'Joker' završio s 0 eura: 'Sjajna pitanja sam imao, hvala sastavljačima!'

Dugogodišnji radijski voditelj i glazbenik koji rado sudjeluje na televizijskim kvizovima, Miroslav Barbir, poznat i kao Mimo, na žalost, po završetku kviza ''Joker'' na ljestvici je pao na 0 eura, zbog čega nije osvojio novčanu nagradu. Presudila su mu teška pitanja, pa je pred kraj kad je shvatio da se teško bori s njima kazao: „Sjajna pitanja sam imao, hvala sastavljačima!''

Foto: Nova TV

Iako je startao dobro, nije točno odgovorio na ukupno šest od 12 pitanja, a posljednje pitanje koje mu je moglo donijeti 100 eura, također nije bilo iz područja koja bi mu „išla na ruku“, pa je pogađao i odabrao pogrešan odgovor A: Što je 1710. godine izumio Christophe Des Rosiers? A) kadu B) umivaonik C) bide D) WC školjku Točan odgovor je C.

Točno je odgovorio na pitanje o poznatoj dugogodišnjoj američkoj sapunici koja je svojedobno privukla veliku pažnju gledatelja: Cruza Castilla, poznatog lika iz sapunice 'Santa Barbara, glumio je A Martinez. Što predstavlja A u imenu? A) Adolfo B) Alberto C) Antonio D) Alejandro Miroslav je znao da je točan odgovor A

Vrsno poznavanje iz područja filma pokazao je na pitanju o redatelju Milošu Formanu: Koji je film redatelja Miloša Formana osvojio pet Oscara 1975.? A) Let iznad kukavičjeg gnijezda B) Kosa C) Amadeus D) Svlačenje Točno je odgovorio A) Let iznad kukavičjeg gnijezda.

Budući da su mu jokeri otpadali kad god bi zaključao netočan odgovor, nije ih ni koristio. Međutim, uspio je dva puta iskoristi superjoker pratnje, svog prijatelja Dina, a jedno od pitanja u kojima mu je pomagao bilo je: Koja je Krležina drama iz 1930. godine naslovljena po liku koji se u drami uopće ne pojavljuje? A) Aretej B) Leda C) Salome D) Kristofor Kolumbo Zaključali su odgovor D, a točan je bio B.

