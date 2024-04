Natjecateljica otišla kući praznih ruku! Provjerite znanje: Kako biste vi prošli da ste dobili ova pitanja?

Natjecateljica Lucija Smodlaka iz Klisa svojim je simpatičnim objašnjenima odgovora u ''Jokeru'' više puta nasmijala voditelja Franu Ridjana i publiku u studiju. Najviše je dosegnula 5.000 eura, ali ubrzo je zaredala niz netočnih odgovora, pa je kviz napustila praznih džepova.

Tri jokera trebala su joj već na prvom pitanju koje je glasilo: Kako se punim imenom i prezimenom zvao Gumbek? A) Mladen Crnobrnja B) Bobi Marotti C) Slavko Brankov D) Pero Kvrgić Eliminacijskim jokerima, ostao joj je odgovor A. Nije znala odgovor ni na drugo pitanje, o poznatoj hrvatskoj stand-up komičarki. Marina Orsag je poznata hrvatska… što? A) stand-up komičarka B) političarka C) spisateljica D) pjevačica Lucija je mislila da se radi o spisateljici, a točan je odgovor A.

Posrećilo joj se tek na četvrtom pitanju: Kad želimo istaknuti nečiju slabu točku, kažemo da je to njegova ili njena… što? A) Ahilova točka B) Ahilova aorta C) Ahilova peta D) Ahilova tetiva “Sad kad bi se krenula misliti rekli bi: vidi ove što je došla, a ništa ne zna“, komentirala je prije nego je zaključala odgovor i nasmijala Franu.

Majku je zvala u pomoć kad je trebala odgovoriti na pitanje o glavnom gradu Azerbajdžana Ako Crvenkapica ide posjetiti baku u Baku, baka je u glavnom gradu koje države? A )Turkmenistan B) Azerbajdžan C) Gruzija D) Dagestan Iako Luciji nisu bili poznati odgovori, majka joj je pomogla te točno odgovorila B. Na pitanju Oprah Winfrey, jedna od najuspješnijih TV voditeljica svih vremena, danas ima svoju vlastitu televiziju koja se skraćeno naziva – kako? A) OWTV B) OWN C) OTV D) OTN natjecateljica nije bila sigurna u odgovor, no nekako ju je najviše vuklo na odgovor B) OWN, što je zaključila, a pokazao se kao točan odgovor te joj je priskrbio 2.000 eura. No, posljednja dva pitanja nisu joj bila naklonjena, pa je tako kviz napustila s 0 eura. Kakva pitanja očekuju sljedećeg natjecatelja, ne propustite saznati u novoj epizodi ''Jokera''.

