Natjecatelj iz Dubrovnika odustao na posljednjem pitanju i osvojio 5000 eura: 'Idem kući pjevajući!'

Rođeni Riječanin s dubrovačkom adresom, 35-godišnji Vedran Mijolović, u kvizu ''Joker'' pokazao je jako dobro znanje, no na posljednjem pitanju na kojem se nalazio na vrhu novčane ljestvice, ipak je odlučio odustati, pa je prema pravilima kviza, pao ljestvicu niže i tako kući otišao s osvojenim iznosom od 5.000 eura. ''Idem kući pjevajući!'' poručio je natjecatelj Vedran. Posljednje pitanje glasilo je: Otac pjevačice Ivane Banfić, Ivica Banfić – Banfa, bio je pionir hrvatskog rock and rolla, basist u kojem legendarnom bendu? A) Bijele strijele B) Crveni koralji C) Grupa 220 D) Buldožer. Nakon odustajanja, Vedran je kazao kako bi njegov odgovor bio C) Grupa 220, što bi bio netočan odgovor. Točan odgovor je A) Bijele strijele.

Od 12 pitanja, samo na njih dva ponudio je netočan odgovor. Tri jokera izgubio je već na drugom pitanju kada je na pitanje Kopno!, vičete s pramca i procjenjujete da do kopna ima još samo jedna nautička milja – koliko je to metara? A) 100 m B) 1492 m C) 1852 m D) 425 m odgovorio krivo – pod B) 1492 m, dok se točan odgovor krio iza odgovora C) 1852 m.

Probleme mu je izazvala i Beethovenova simfonija 'Eroica', koju je Beethoven posvetio Napoleonu. Vedran je priznao kako ne zna o kojoj se točno simfoniji radi i gađao zaključavši odgovor deveta simfonija, no točan odgovor bio je treća simfonija.

Na šestom pitanju Zastava koje američke savezne države sadrži Union Jack, službenu zastavu Velike Britanije? A) Delaware B) Hawaii C) New Hampshire D) Maryland, intuicija mu je ukazivala na odgovor B) Hawaii, no na ovom pitanju odlučio je iskoristiti tri jokera kako bi došao do točnog odgovora, koji je na kraju i glasio B) Hawaii. Na sljedećem pitanju Na kojoj se paraleli nalazi današnja granica, tj. crta razgraničenja između Sjeverne i Južne Koreje? A) 32. paraleli B) 34. paraleli C) 36.paraleli D) 38. paraleli, odlučio je poslušati intuiciju i odgovorio D) 38. paraleli, što se pokazalo ispravnim i točnim odgovorom.

Novu epizodu ''Jokera'' ne propustite već sutra na Novoj TV od 18 sati!

