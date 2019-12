Poznata Hrvatica otkrivena u epizodi 'Prijatelja' tek nakon 24 godine

Fanovi serije ''Prijatelji'' ne prestaju otkrivati tajne o ovoj poznatoj seriji, pa su tako uočili da se u jednoj sceni druge epizode treće sezone, pod nazivom ''The One When No One's ready'' nalazi i lice jedne poznate Hrvatice.

U epizodi Chandler drži časopis Cosmopolitan. Riješio je test i objašnjava kako je ispalo da su mu muškarci važniji od karijere, a mnogi su uočili da je na naslovnici časopisa Tatjana Dragović.

Tatjana je bivša supruga Gorana Ivaniševića, ali i jedna od naših najpoznatijih manekenki, koja se 1996. pojavila na naslovnici američkog Cosmopolitana.

To je isto bila i prva Tatjanina fotka koju je Goran vidio i zbog koje je iskoristio sva svoja poznanstva da dođe do nje i nabavi njezin broj kako bi je pozvao na spoj.