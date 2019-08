Naša pjevačica zarađivala 11 tisuća kuna tjedno u reality showu, a sada ljudima pomaže bioenergijom

Nekada je bila seks simbol ovih prostora, ali onda ju je život bacio na koljena i upala je u financijske probleme. Marina Perazić žarila je i palila bivšom Jugoslavijom hitovima "Soba 23", "Ja sam lažljiva" i "Program tvog kompjutera" i jedno vrijeme je živjela u Novom Sadu odakle se vratila prije godinu i pol u rodnu Rijeku kako bi skrbila o 87-godišnjem ocu Tomi.

Čak je tri puta morala sudjelovati u reality showu "Farma", jednom u hrvatskoj i dva puta u srpskoj verziji, kako bi se izvukla iz financijskih problema, piše Slobodna Dalmacija.

- U jednom sam trenutku zapostavila karijeru jer sam se posvetila djeci i taj mi je novac pomogao riješiti mnoge egzistencijalne stvari. Bila sam izuzetno dobro plaćena, tisuću i pol eura tjedno. Evo i sada me zovu da uđem u ''Zadrugu'', ali ne želim to jer mi nije neophodno niti mi se sviđa koncept - tvrdi pjevačica koja je u srpskoj verziji "Farme" došla do superfinala.

Ne razmišlja o odlasku u "Zadrugu" jer, kako kaže, prioritet joj je briga za tatu.

- Ja to moram, moja je dužnost i obveza. Željela bih da poživi još koju godinu. ‘Farma’ je još i imala nekog smisla, u ovim novim realityjima bilo bi me sram sjediti za istim stolom s nekim osobama - poručuje Riječanka koja se nikad nije udavala.

U vezi je s Ivanom Feceom Firčijem, bubnjarem benda EKV. Ima 27-godišnju kćer Miju i 24-godišnju kćer Lunu koje je rodila u New Yorku gdje je pobjegla kad je slava postala preveliki teret. Pohvalila se, među ostalim, kako je prije godinu dana završila seminar Tesla metamorfoze.

- Slično je reikiju, samo što na ljude ne polažem ruke. Nastojim kroz bioenergiju održavati stabilno zdravstveno stanje i pomagati drugima - rekla je Marina.