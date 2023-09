Naš poznati chef vraća se na ekrane u kulinarskom showu u kojem natjecatelje očekuje bogata nagrada

Televizijski fenomen te jedan od najuspješnijih i najdugovječnijih kulinarskih formata stiže na RTL, i to pod nazivom 'Hell's Kitchen Hrvatska'! Prijave za sudjelovanje već su otvorene, a natjecatelje očekuje prilika života – kuhanje uz bok Tomu Gretiću, jednom od najboljih hrvatskih chefova i njegovo mentoriranje tijekom showa, dok će samo jednom od njih pripasti pobjeda, uz fantastičnu glavnu nagradu od 30.000 eura. U originalnoj verziji "Hell's Kitchena" slavni chef Gordon Ramsey je podučavao natjecatelje i odlučivao o njihovoj sudbini, dok će u RTL-ovoj inačici ovog showa tu ulogu imati Tom Gretić.

Na svoje kulinarsko putovanje natjecatelji 'Hell's Kitchena' kreću podijeljeni u dva tima te simuliraju rad u pravom restoranu! Uz to, žive zajedno pored samog restorana pa kamere prate i njihove privatne trenutke te međusobne odnose. U svakoj epizodi natjecatelji su stavljeni pred različite izazove koji će ispitati njihove kulinarske vještine, kreativnost i brzinu, među kojima je i pripremanje večere u sljedovima za stvarne goste koji stižu u restoran – i očekuju samo najbolje. Na kraju večere, gubitnički tim morat će nominirati nekoga iz svojeg tima, a glavni chef odlučuje tko ostaje, a tko napušta show.

VEZANI ČLANCI

- Dobro bi bilo da natjecatelji imaju neko predznanje, to sigurno. Drugo, kandidat koji bi bio idealan za show je onaj koji je otvorena uma. Mi, kuhari, puno radimo, crpimo energiju iz svog ega, a to im u ovom showu neće dobro proći rekao je Tom Gretić i dodao:

- Ja ću biti dosta čvrst, ali neću sigurno bez razloga vikati na ljude jer nitko nije došao u show iz tog razloga, mislim da to nije produktivno ni u kom smislu. Postoje ipak stvari koje nikako neću tolerirati, a to su lijenost, prljavština te solo igrači koji nisu za timski rad. A upravo će timski rad, ističe chef, biti od iznimne važnosti svim natjecateljima jer, za razliku od nekih drugih showova, u ovom mogu, barem u početku, uspjeti samo ako dobro komuniciraju te rade složno i skladno.

- Mislim da će se gledatelji jako iznenaditi jer će prvi put moći vidjeti da jedan tanjur kuha tri kuhara, da moraju biti usklađeni i završiti sve na vrijeme da bi to netko složio na tanjur i poslužio. Mislim da će to biti najveći izazov svima njima. Taj timski rad je iznimno važan! Onaj tko će solirati, taj će vrlo brzo otkriti da to nije baš dobro, ni za njega da se prezentira na taj način, ni za njegovu buduću karijeru, a definitivno ne za tim u kojem će se natjecati.

Svima onima koji misle da ga svojim kulinarskim vještinama mogu iznenaditi, da mogu podnijeti uzavrele emocije i adrenalin profesionalne kuhinje, raditi pod pritiskom i pokazati timski duh te u roku servirati maštovite specijalitete dostojne vrhunskog restorana i gladnih gostiju, Gretić poručuje da ne dvoje ni časa: - Ovaj show je sjajna odskočna daska i mislim da svi mogu samo profitirati. Natjecatelji mogu očekivati puno znanja, puno novih namirnica, dvoboje sa svojim kolegama i kolegicama, jednu jako dobru atmosferu. Prijavite se!

VIDEO Tajči se dirljivom objavom prisjetila supruga koji je prije šest godina izgubio borbu s rakom