Nakon što se Čuček osvrnuo na brak s Veljačom, glumica je uzvratila

kad glumac s 48 godina ode na ulicu nakon 22 godine ansambla i plaće, samo zato što vjeruje u umjetnost, to se zove gradjanska hrabrost shoutout to @kerempuhzagreb 💙 #newshow #newdawn #theatre #art #magic #freedom #powerofgoodbye #powerofforgivness

A post shared by Jelena Veljača (@jelka12) on Feb 2, 2020 at 11:24pm PST