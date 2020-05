Nakon popuštanja mjera Ella među prvima pobjegla iz Zagreba, pokazala prekrasnu kuću u kojoj se odmara

Blogerica Ella Dvornik napokon je dočekala popuštanje mjera te je pobjegla iz Zagreba u Istru sa suprugom Charlesom Pearceom i njihove dvije djevojčice, Balie Dee i Lumi Wren. kako je njezin suprug u rizičnoj skupini zbog astme, a vrtići zatvoreni, vesela obitelj bila je dva mjeseca zatvorena u kući u Zagrebu, te su jedva dočekali malo se maknuti.

Foto: Instagram

Dvornik je na Instagramu pokazala prekrasnu kuću u kojoj će se odmoriti. Kuća ima veliki vrt, koji vlasnici održavaju, a osim toga ima i bazen. Uz objavu j samo kratko napisala 'Pozdrav iz Istre', te pokazala kako njezina kćerkica Balie već uživa u promjeni.

Foto: Instagram

Podsjetimo, nakon kćeri Balie, par je u veljači ove godine dobio još jednu djevojčicu – Lumi Wren. No, kako se htjela par dana odmoriti, javnost je o novoj bebi obavijestila tek pet dana nakon poroda. "Ovo mi je bio posljednji put. Nakon Balie imala sam neopisivu želju opet biti trudna i mislim da sam sada to zadovoljila. Charles je blažen među ženama, a mi smo si stvorili super ekipu za ostatak života. Sad nam samo ostaje da uživamo u ovim danima dok su mali i slatki i da od njih napravimo dobre ljude. Sve što sam htjela ostvariti do 30. godine ostvarila sam, ostala mi je još samo jedna stvar na listi, a to je da napokon kupimo tu kuću i uselimo se. I onda, osim super mame, spremna sam biti i super šefica i razoriti 30-e s novim ciljevima!", priznala je u veljači.

Malena Lumi u njihove je živote došla pet tjedana prije predviđenog termina i potpuno okupirala njihove živote. Proces prilagodbe ukućana nakon što je stigla malena Lumi uspješno je prošao, a Balie je presretna što ima mlađu sestricu s kojom se može igrati.