Nakon 10 zajedničkih godina 2Cellosi zasvirat će posljednju put zajedno u Zagrebu

Svjetska glazbena senzacija 2Cellos posljednji zajednički koncert u Zagrebu održat će 19. rujna u Areni Zagreb, što će ujedno biti i posljednja postaja europske turneje kojom se Luka Šulić i Stjepan Hauser zauvijek opraštaju od svojih fanova kao popularni violončelistički dvojac.

Kako se ističe u najavi, bit će to posljednja prilika da se uživo doživi ova velika hrvatska glazbena atrakcija koja puni dvorane diljem svijeta, rasprodaje Arene, a u Japanu ima čak i svoj dan - 20. siječnja.

Nakon deset zajedničkih godina, šest studijskih albuma, više milijardi skupljenih streamova, nastupa na kultnim mjestima i prodanih skoro milijun ulaznica za svoje energične nastupe, duet Šulić i Hauser svoj će posljednji nastup kao 2Cellos, posljednji u Zagrebu te posljednji u sklopu oproštajne turneje u Europi održati 19. rujna u Areni Zagreb.

Šulić i Hauser slavni su postali zahvaljujući videu iz 2011. gdje izvode svoju verziju pjesme "Smooth Criminal" Michaela Jacksona. Zajedno, 2Cellos skupili su više od 1,3 milijarde pregleda na YouTubeu, 5,5 milijuna pretplatnika, milijardu streamova, te prodali gotovo milijun ulaznica za svoje koncerte.

Svojim stilskim potpisom koji briše granice između žanrova, od klasične i filmske, do popa i rocka, ovaj dvojac poznat po eklektičnim nastupima osvojio je svijet, rasprodavši koncerte u dvoranama kao što su njujorški City Radio City Music Hall, londonski Royal Albert Hall i Sydney Opera House. Kao duo svirali su uz glazbene velikane poput Stevena Tylera, Andree Bocellija, Red Hot Chilli Peppersa, Queens of the Stone Age i Georgea Michaela te mnogih drugih, a Elton John odabrao je upravo 2Cellos kao svoju predgrupu i dio svojeg live benda.

2Cellos su 2021. obilježili desetu godišnjicu zajedničkog stvaralačkog rada, koju će u 2022. proslaviti svjetskom - i ujedno svojom posljednjom - turnejom, koju najavljuju kao "nabijenu energijom i emocijama kao niti jedna do sada". Zagreb je tako posljednja europska destinacija na kojoj će ih njihovi hrvatski fanovi moći vidjeti uživo.

Ulaznice su u prodaji putem sistema Eventim.

