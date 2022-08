Ljudi se šale na račun HRT-a: 'Do kad je kokoš na akciji u trgovini? Nisan vidia od utakmice?”

Sarajevo mon amour / HRT3 - JEDNA RUŽA

Na trećem se programu HRT-a tijekom prošlog tjedna prikazivao kraći serijal o filmskom festivalu u Sarajevu. U nekoliko epizoda sumirani su ključni događaji s najvažnijeg crvenog tepiha u ovom dijelu Europe što je samo po sebi dobra ideja jer festival poput Sarajevskog zaslužuje svoje minute na televiziji, umjesto da samo bude uguran u neku od postojećih emisija. Ipak je riječ o, kako je najavljeno u četvrtoj emisiji, ukupno 235 filmova u osam dana te čak - 54 svjetske premijere. No treba reći i da je realizacija ovih kronika nešto slabija od ideje. U emisiju gledatelje uvodi glumica Ana Tikvić kojoj ta uloga sasvim solidno stoji, no šteta da se u cijeloj emisiji pojavljuje svega na minutu do dvije. Ostatak emisije složen je poprilično monotono, kadrovi i izjave su predugački, dinamike uopće nema, a materijala za zanimljiviji prikaz Sarajeva sigurno je bilo! U dijelu kada se objavljuje tko je osvojio “Srce Sarajeva” u nekim se trenucima dobiva dojam da se gleda izravni prijenos, bez ikakve intervencije i bez komentara što u današnje vrijeme nema baš puno smisla jer su gledatelji o dobitnicima vjerojatno već sve čuli i prije ovih kronika. Bilo bi stoga dobro da emisija ipak ide korak dalje!

Vijesti / Nova TV - ČETIRI RUŽE

Težak, strašno je težak zadatak bio pred svima koji su prošlog četvrtka sudjelovali u realizaciji Vijesti Nove TV u 14 sati. Upravo su oni, naime, morali objaviti odlazak svog kolege Mislava Bage i na taj se način oprostiti od njega. Iako i sami vidno potreseni odradili su taj zadatak perfektno, a objavljeni prilog bio je u isto vrijeme izrazito emotivan, ali i dostojanstven. Uz svega nekoliko izjava, temeljio se prvenstveno na fotografijama i snimkama pokojnog Bage, ne samo u poslovnom okruženju nego i u društvu kolega i prijatelja. Također, iako je “ton” dok su se fotografije izmjenjivale na ekranu bila samo tišina, ispričalo je to gledateljima više od tisuću riječi. Treba ovdje izdvojiti i voditelja Dinu Goleša koji je iznimno profesionalno najavio prilog i pročitao emotivan tekst o kolegi iako mu je to, kako je i sam kasnije objavio na društvenim mrežama, bio jedan od najtežih zadataka u karijeri. Ekspresija, ton i držanje te neverbalna komunikacija općenito bili su mu izvanredni.

Na putu: Konjima do Crnog mora / HRT1 - JEDNA RUŽA

Dvojica pustolova i prijatelja - Dušan Bućan i Boris Veličan - odlučili su prijeći rutu od Hrvatske do Crnog mora na leđima Zeke i Divne. Tako glasi najava dokumentarne serije “Na putu: Konjima do Crnog mora” i ne znam iz kojeg razloga, ali svaki put kada sam je do sada vidjela na programu, pomislila sam da je riječ o parodiji ili u krajnjem slučaju o kakvom humorističnom pokušaju. Tim više što je u sadržaju posebno istaknuto da je jedini problem ove pustolovine što - Boris ne zna jahati. Srećom pa sam odlučila stereotipe ostaviti po strani i pogledati nedjeljnu epizodu o putovanju kroz Rumunjsku. Bućan i Veličan sasvim su korektno pristupili zadatku pa tako došavši do grada Braile na istoku Rumunjske pronalaze zanimljive sugovornike poput skupine mladih ljudi u gradu koji ubrzano gubi stanovništvo. Također, razgovaraju s tamošnjim poljoprivrednicima i ribarima što je također bilo neočekivano. Štoviše, u nekim trenucima je epizoda previše usporena pa ruka poseže za mobitelom ili se traži neka druga zanimacija dok traje epizoda. U svakom slučaju potpuno suprotno od očekivanog, ali više pozitivno nego negativno.

Villarreal - Hajduk / HRT2 - TRI KAKTUSA

Iako možda sama nogometna utakmica nije predmet TV kritike, njezin prijenos može biti. A u ovom slučaju treba reći da se HRT nije nimalo iskazao, što su primijetili baš svi koji su gledali prijenos prvog susreta između Villarreala i Hajduka. Zbog, kako su kasnije objasnili, tehničkih problema, utakmica je bila - isprekidana reklama. Pa kako i zašto? Ispričao se zbog toga i komentator Marko Šapit, gledatelji srećom nisu propustili nijedan gol, ali svejedno se po društvenim mrežama prosula salva kritika, ali i šala. Jedina sreća u nesreći je baš to što u takvim situacijama humor i sarkazam nezadovoljnih gledatelja dolaze do vrhunca pa su se još danima na račun HRT-a mogle čuti šale poput: “Do kad je kokoš na akciji u trgovini? Nisan vidia od utakmice?”

