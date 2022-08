Najveće obiteljske svađe poznatih: Od 'šamaranja u dizalu' do napada, kontroverznih izjava i sudskih sporova

Svaka obitelj ima svoje probleme i razmirice, no kada se one odvijaju unutar obitelji poznatih i slavnih, za njih dozna cijeli svijet pa tjednima, a ponekad i godinama pune stupce medija. Iako bi često rekli kako je život slavnih "savršen" ili ga tako barem prikazuju, slava i novac su ponekad kobna kombinacija, jer ne kaže se uzalud "gdje ima novca, moći i u utjecaja, ima i drame". Od "šamaranja u dizalu" do medijskih napada i kontroverznih izjava, slavne obitelji svakako znaju podići prašinu. Neki sukobi nisu završili ni nakon desetljeća, a ima ih i na domaćoj sceni.

Zagrebačka policija u utorak navečer uhitila je pjevačicu Severinu Vučković nakon što su od splitskih kolega dobili zahtjev za njezinim privođenjem, a povod svemu bila je prepirka u splitskom domu majke poznate pjevačice. Prema izjavi sestre Marijane koju je dala splitskoj policiji, pjevačica se navodno okomila na nju i to pred njihovom majkom oko jedan sat poslije ponoći kada se iz stana orila buka. Njih dvije su se navodno, prema sestri Marijani, žestoko hrvale i šamarale nakon čega je pjevačica otišla na svoju stranu, a njezina sestra u bolnicu.

No, prema drugoj verziji priče, Severinina sestra Marijana lažno prijavila Severinu za nanošenje tjelesnih ozljeda. Naime, ona je po toj verziji došla u stan u kojem žive Severinina mama i strina i tamo zatekla pjevačicu koju je napala i nanijela joj ozljede. Severina je otišla, a Marijana je počela lupati na vrata stanarima te zapomagati i bacati se po stubištu kako bi se samoozlijedila.

Nakon privođenja javila nam se majka pjevačice, Ana Vučković. - Marijana je došla niotkuda, sama se bacakala, nije joj prvi puta da prijavljuje sestru! - kazala je.

Foto: Instagram screenshot Zbog svađe s nećacima na sudu se našao pjevač Dado Topić, a razlog spora bila je obiteljska kuća koju je sagradio. Naime, kuća je glasila na očevo ime, a nećaci su nagovorili njegova oca da im je prepiše.

– Dario i Mario Topić, kao i njihova sestra Ivana Vukmanović, žele me izbaciti iz obiteljske kuće koja je sagrađena mojim novcem – izjavio je Topić, a slučaj je završio u pjevačevu korist. Došlo je i do fizičkog obračuna, a obje strane optužile su onu drugu da je prva počela.

Nakon što je pjevačica i spisateljica Nives Celzijus izdala autobiografsku knjigu "Gola istina", javnost je doznala za njezin loš odnos s ocem Spasom Čankovićem. Nives je svojoj knjizi optužila kontroverznog pisca da ju je psihički uznemiravao kao djevojčicu te da ju je već tada prijateljima predstavljao kao ljubavnicu. Nakon razvoda roditelja, s ocem se tek ponekad sastajala jer ga je, kako je priznala, prezirala. Slučaj je završio na sudu, a danas nisu u kontaktu.

Pop zvijezda Britney Spears godinama je vodila bitku protiv svog oca Jamiea Spearsa koji je imao kontrolu nad njezinim životom. Prošle godine, nakon dugih 13 sud je donio odluku da se njezin otac Jamie suspendira s mjesta njenog skrbnika, o odluka je donesena nakon što je 2008. Britney doživjela psihički slom u javnosti .Prema riječima pjevačice, njegovo upravljene njezinim životom postalo je toliko traumatično da joj je zabranio imati još djece, lijekovi koje je koristila naglo su se mijenjali, nemogućnost viđanja sinova i još mnogo toga. Tijekom godina, vjerni obožavatelji pjevačice pokrenuli su pokret #FreeBritney koji se javno borio za njezino oslobođenje, a sve mu je kumovao kontroverzni dokumentarac o njezinom životu koji je šokirao javnost.

Nekoliko mjeseci prije kraljevskog vjenčanja svijet je doznao za loše odnose između Meghan Markle s ocem Thomasom Markleom. Unatoč njezinim molbama, otac je u javnost iznosio detalje njezinog života, a već se godinama putem medija otvoreno svađa s Meghan.

- Zaključak je da se nisam čuo s Harryjem i Meghan ni na koji način. Uglavnom, budući da se ne čujem s njima, puštam priče u medije. Ako mi se ne jave u roku od 30 dana, napravit ću još jednu priču. Volio bih se čuti s njima. Kada odluče razgovarati sa mnom, tada ću prekinuti komunikaciju s medijima - rekao je Markle koji je priznao da je 2018. godine lagao kćeri da ne surađuje s novinarima i da je zadnji put pričao s Meghan prije njezinog vjenčanja s princem Harryjem u svibnju iste te godine.

Mnogi se sjećaju drame nakon jednog od najpoznatijih crvenih tepiha, Met Gale 2014. godine kada je u javnost procurila snimka sigurnosnih kamera na kojima se vidi kako je Solange Knowles nakon žestoke rasprave nasrnula na supruga svoje sestre Beyonce, Jay-Z-ja. Nakon drame, kratko su se oglasili pomalo hladnom izjavom "da su izgladili odnose te da su se ispričali jedno drugome", no javnost im baš i nije povjerovala. Iako točan razlog obračuna do danas nije poznat, sumnja se kako se razlog bila Jay- Z-jeva nevjera što je Solange dovelo do ruba, a kao potvrda stigao je i Beyoncein album "Lemonade" koji su obožavatelji shvatili kao svojevrsnu potvrdu nevjere.

Foto: PA/Pixsell Svjetski mediji često su pisali o svađi Melanije i Ivanke Trump, a obiteljski rat detaljno je opisala i bivša savjetnica i zaposlenica Voguea Stephanie Winston Wolkoff. Prema njezinim riječima "princeza Ivanka", kako ju je zvala, uvijek je bila konkurencija Melaniji, a nikad više nakon što su ušli u Bijelu kuću, kada su Jared Kushner i supruga Ivanka započeli tihu kampanju da iskoriste svoju političku moć za vlastiti dobitak. Nesuglasice su uključivale Ivankin pokušaj da preuzme uređenje istočnog krila kao i činjenicu da je Ivanka smjela koristiti ime Trump za svoje linije brenda, ali Melania nije smjela to učiniti za svoju liniju njege kože.

Nakon tragične smrti legendarnog Michaela Jacksona koji je iz oporuke isključio braću i sestre krenula je drama. Naime, 2012. godine objavili zajedničko pismo te optužili izvršitelje ostavine njihova pokojnog brata da su krivotvorili ili dokumente ili okolnosti njegove smrti. U obitelji se dogodio neslavni incident u kojem su se Jermaine, Janet i Randy pojavili u Katherininoj kući u nadi da će Michaelovu djecu odvesti na nepoznato mjesto, a izvještaji sugeriraju da je Janet ošamarila nećakinju Paris te da se Trent Jackson fizički sukobio s Michaelovom djecom prije nešto što je stigla policija.

Angelina Jolie i njezin otac Jon Voight nisu tajili da imaju težak odnos. Jolie je dugo iskazivala prijezir prema ocu, a Voight je naglašavao koliko bi želio da im se odnos popravi. -Kao i sva djeca, moj brat Jamie i ja voljeli bismo da smo imali dobar odnos s ocem. Nakon svih ovih godina zaključila sam da nije zdravo biti u njegovoj blizini- rekla je Angelina kad je posvojila Maddoxa. Pomirili su se 2007. nakon smrti Angelinine majke, a Voight je u međuvremenu upoznao unučad.

Glazbenik Bill Hudson bio je u braku s glumicom Goldie Hawn od 1976. do 1982. U braku su dobili Kate i Olivera. Iako Kate kaže da ih je otac napustio, Bill tvrdi da je Goldie odlučila imati više partnera i da ga je često varala. Nedugo nakon razvoda Goldie je upoznala glumca Kurta Russella s kojim je i danas u vezi. Bill je bio u kontaktu s djecom godinu dana nakon razvoda, a potom se njihov odnos razvodnio, a dodatno pogoršao kad je Oliver na Instagramu na Dan očeva svojem ocu čestitao “dan napuštanja”. Bill se tada javno odrekao njega i njegove sestre.

-Oliverova objava bila je zlonamjerna, pokvarena i smišljen napad. Mrtav je za mene. Kate također. Želim njihovu smrt iako još hodaju ovim svijetom- rekao je Bill.

