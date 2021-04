Kraljica je tradiciju izbjegla, osoblje tiho planira njezin povratak dužnostima, a doživjela je još jedan gubitak

Najdugovječnija britanska monarhinja kraljica Elizabeta II. danas slavi 95. rođendan. Prvi je to nakon više od sedam desetljeća koji će proslaviti sama bez princa Philipa, vojvode od Edinburgha koji je preminuo 9. travnja u 100. godini života.

Današnji će dan, kako saznaje Daily Mail od izvora bliskih palači, za udovicu biti netradicionalan s obzirom na to da je kraljevska obitelj još uvijek u razdoblju žalovanja, a slavlje će se svesti na minimalno okruženje kraljevskim osobljem. Zbog smrti kraljičinog muža nakon 73 godine braka, članovi kraljevske obitelji će ju posjećivati prema posebno dogovorenom rasporedu, a tradicionalni rođendanski portret pričekat će neka bolja i radosnija vremena.

Osim posjeta prinčeva Andrewa i Edwarda, kojem će pratnja biti supruga Sophie, kraljica će redovito primati telefonske pozive princa Charlesa te princa Williama i njegove supruge Kate Middleton, jer je odsutnost dugovječnog supruga ostavila veliku prazninu. Izvori za britanske medije navode kako će kraljica najvjerojatnije provesti rođendan u Frogmoreu, jednom od omiljenih posjeda, sa svojim novim psićima Fergusom i Muickom. Tamo se zaputila automobilom posve sama i na dan sprovoda nakon što se rastala od obitelji koja se poslije ceremonije okupila ispred kapelice. Njezini pomoćnici marljivo rade na njezinom rasporedu nakon razdoblja žalosti te su potvrdili nekoliko događaja kojima će kraljica nazočiti putem videopoziva iz dvorca Windsor. Prvi pravi izlazak u javnost izvan dvorca, javljaju izvori, bit će 11. svibnja kada će se s princom Charlesom prisustvovati ceremoniji otvaranju Parlamenta.

Na nedavnom posljednjem ispraćaju, gdje je nazočilo svega 30 članova kraljevske obitelji u kapelici sv. Jurja u Dvorcu Windsor, kraljica je u skladu s epidemiološkim mjerama sjedila sama, a slika kako briše suze prilikom blagoslova lijesa obišle su cijeli svijet. Mnogi su se složili kako je taj trenutak reflektirao promijenjeni pristup monarhije prema javnom izražavanju osjećaja, koji je dotad bio suzdržan i gotovo nepostojan. Nemoguće je ignorirati odlike idućeg razdoblja vladavine 95-godišnjakinje kojoj posljednji mjeseci uoči Philipove smrti nisu bili nimalo laki. Otkako je u veljači završio na operaciji srca, brige su se samo množile, a povrh svega bombastični intervju unuka Harryja (36) i trudne snahe Meghan Markle (39) s Oprah Winfrey (67) u kojem su iznijeli optužbe za institucionalni rasizam na Palači nije nimalo pomogao. Sprovod njezinog supruga bio je prvi susret odbjeglog Harryja i kraljevske obitelji nakon što je odstupio od dužnosti kao član obitelji, a Mirror sada piše kako su se braća prinčevi William (38) i Harry, vojvotkinja od Cambridgea Kate Middleton (39) i princ Charles (72) sastali nakon posljednjeg ispraćaja u Frogmore Cottageu, kući u kojoj je Harry odsjeo po dolasku iz Amerike.

Tamo su, tvrde izvori, razgovarali dva sata kako bi probali zacijeliti narušeni odnos. Nakon sastanka sa sinovima, princ Charles zaputio se u Wales kako bi u samoći tugovao zbog gubitka oca. Međutim, taj inicijalni susret pomirenja ostaje sporedna priča za kraljicu koja je na dan sprovoda voljenog supruga saznala još jednu tužnu vijest. Naime, u 87. godini od duge i teške bolesti preminuo je njezin savjetnik Sir Michael Oswald, koji je više od tri desetljeća imao veliku ulogu u njegovanju i utrkama kraljevskih konja na koje kraljica obraća posebnu pažnju, a njezin trenutni savjetnik za utrke kazao je kako je Oswald bio jedan od najposvećenijih članova osoblja kraljici Elizabethi i njezinoj majci.

