Na novom službenom portretu kraljevske obitelji nema bitnih članova: 'To je 'mješovita' obitelj'

Na službenim profilima kraljevske obitelji pojavio se novi portret kralja Charlesa i kraljice supruge Camille s princom i princezom od Walesa, Williamom i Kate.

"Njihova Veličanstva kralj i kraljica s kraljevskim Visočanstvima princom i princezom od Walesa. Snimljeno u Buckinghamskoj palači 18. rujna, snimio Chris Jackson", status je koji stoji ispod fotografije.

Slika je skupila više od 700.000 lajkova, a mnogi su primijetili kako dva para izgledaju opušteno i nasmiješeno. Fotka je inače nastala nekoliko trenutaka nakon što su članovi održali prijem za svjetske čelnike koji su došli na sprovod kraljice.

Britanski mediji pišu kako su mnogi primijetili da bi ovo mogao biti primjer Charlesove smanjene monarhije.

"Ovdje vidimo vladavinu koju je zamislio kralj Charles III. - onu u kojoj se povijest i dinastija moraju, naravno, sačuvati. Ali s novim stilom neformalne gracioznosti koja se temelji na stvarnim obiteljskim vrijednostima. To je 'mješovita' obitelj, u korak s vremenom" izjava je jednog stručnjaka za kraljevsku obitelj koji dodaje i da se novi kralj zalaže da se iza javnog proračuna financira samo mali broj članova najuže obitelji. Simbolično je i to što na slici nema Harryja i Meghan.

Inače, svakog dana u javnost stižu novi detalji o kraljevskoj obitelji, a u središtu pozornosti ponovno su odbjegli supružnici, princ Harry i Meghan Markle.

Naime, bijesni Harry odbio je večeru s kraljem Charlesom III. i svojim bratom, princem Williamom u Balmoralu nakon svađe s ocem. Novi britanski kralj zabranio je njegovoj supruzi Meghan da se pridruži ožalošćenoj obitelji na dan smrti kraljice Elizabete II. Kako piše Daily Mail, vojvoda od Sussexa navodno je želio da mu se pridruži supruga na što je Charles III. nazvao svog mlađeg sina i rekao mu da ''nije prikladno'' da Meghan bude tamo. Vjeruje se i kako je ova svađa razlog i zašto je Harry propustio let kojim su William i ujaci Andrew i Edward stigli u Škotsku te je tako propustio priliku da se oprosti. - Charles je rekao Harryju da nije ispravno ili prikladno da Meghan bude u Balmoralu u takvo važno i tužno vrijeme - rekao je izvor za britanski The Sun.

- Naglašeno mu je da je se ni Kate neće pojaviti tamo, a i da bi bilo bolje da su prisutni zaista ograničeni na najužu obitelj. Charles je time vrlo, vrlo jasno rekao da Meghan neće biti dobrodošla - istaknuo je izvor. Inače, tjednima rije smrti kraljice Elizabete, princ Harry i njegova supruga Meghan Markle zaustavili su se u Britaniji na putu za Haag, kamo su se zaputili kako bi prisustvovali Invictus igrama. Tada je novi britanski kralj inzistirao na susretu sa svojim sinom, a oni su navodno zakasnili na sastanak te je Charlesu bilo ostalo samo 15 minuta za razgovor s njima. Iako se navodi kako su se otac i sin "srdačno pozdravili", izvori tvrde da je atmosfera bila napeta. Britanski Mirror objavio je da je kraljica supruga Camilla bila toliko zaprepaštena kada je Harry predložio da nepristrana treća strana bude posrednik u rješavanju obiteljskih nesuglasica da je ispljunula čaj.

- On je zapravo predložio da koriste posrednika kako bi pokušali riješiti stvari, što je Charlesa pomalo zbunilo, a Camilla je ispljunula čaj te je rekla Harryju da je to smiješno i da su oni obitelj i da će to sami riješiti - kazao je upućeni.

Podsjetimo, Harry je sa suprugom ostavio kraljevske obaveze i preselio u Ameriku, a potom su dali i intervju u kojem su iznijeli brojne optužbe. Nakon vremena šutnje, princ William bratu je ponudio ruku pomirenja i to nakon smrti kraljice u trenutku kada su izašli pred okupljenu javnost.

