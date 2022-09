Na HTV stiže hrvatski dr. Oz i zabavna emisija za umirovljenike, a na RTL-u je Jarkov projekt u pretprodukcijskoj fazi

Sredinom rujna TV kuće s nacionalnom koncesijom ulaze u novi rat za gledatelje, budući da tada obično počinju njihove jesenske sheme. Ove jeseni bit će posebno zanimljivo pratiti gledanost nacionalnih dnevnika, budući da će RTL, HRT i Nova TV sa središnjim informativnim emisijama počinjati u isto vrijeme – u 19 sati. Na Hrvatskoj radioteleviziji pripremili su posebno zanimljiv novi sadržaj u mozaičnom, dramskom i dokumentarnom te zabavnom programu. Uskoro će gledatelji svaki dan nakon emisije “Dobro jutro, Hrvatska” pratiti emisiju koja je namijenjena umirovljenicima, a riječ je o prvoj emisiji zabavnog karaktera posvećenoj toj skupini, a koja će na ekrane vratiti brojna televizijska lica koja dugo nismo vidjeli pred kamerama. U program HRT-a stiže i hrvatski doktor Oz, to jest Natko Beck, koji već sad uživa veliku popularnost i na Instagramu ga prati 26.000 ljudi, a na TikToku više od 15.000 te i u svom podcastu na YouTubeu promovira zdravlje. U sportski program vraćaju se utakmice HNL-a, a novi urednik Marko Šapit otkrio nam je i što ćemo još gledati u sportskim minutama sljedećih mjeseci.

– Vraća nam se sad HNL, Ligu prvaka pratit ćemo cijele jeseni, naravno i Dinamove utakmice, a na kraju godine i SP u Kataru. To nam je glavni projekt ove sezone. Već smo počeli i s pripremama za Olimpijske igre u Parizu, a isto ljeto je i Europsko nogometno prvenstvo u Njemačkoj, za koje smo također osigurali prava, tako da će tri iduća velika sportska natjecanja gledatelji moći pratiti na našem programu, a uz to će sigurno biti još nekih dobrih vijesti – otkrio je urednik Sportskog programa. U dramskom programu očekuju nas serije “Metropolitanci”, koja ima 14 epizoda i prikazivat će se ponedjeljkom i utorkom na Prvom programu. TV premijera bit će 26. rujna, a serija je to o malim, običnim ljudima koje prvo pogodi epidemija, a potom i potres. Počet će uskoro i prikazivanje humoristične serije “Oblak u službi zakona”, čiji su scenaristi Snježana i Goran Tribuson. Obiteljska je to serija s laganim krimi-zapletom, jer Nikola (Ozren Grabarić), glava obitelji Oblak, policijski je narednik. Idealist je i poštenjačina koji vjeruje u neke ljudske vrijednosti te ih nerijetko prepoznaje i tamo gdje ih nema. Intenzivno se radilo i na novom sadržaju u dokumentarnom programu, cilj je HRT-a pojačati Treći program kvalitetnim dokumentarcima, a iz HRT-ove radionice dokumentaraca gledat ćemo “Vjetar u kosi” Aleksandra Stankovića, “Stani na otoku” Andreje Buče i trodijelnu putopisnu seriju autorice i scenaristice Martine Validžić “Inshallah Qatar”, u kojoj upoznajemo tradicionalnu, ali i modernu stranu prve arapske zemlje domaćina Svjetskog nogometnog prvenstva u nogometu, Katara. U zabavnom programu gledatelje očekuje nova sezona showa “Zvijezde pjevaju”, koja će imati osam emisija i emitirat će se do početka Svjetskog prvenstva u nogometu, a kao jedna od natjecateljica u showu pojavit će se bivša HRT-ova uzdanica Mila Horvat. Male promjene odigrale su se u gledateljima omiljenoj zabavnoj emisiji “Volim Hrvatsku”, u kojoj ćemo umjesto jednog od braće Navojec uskoro gledati glumca Dušana Bućana kao vođu tima. Od subote 24. rujna prikazujemo popularnu britansku dramsku seriju “Hotel Portofino”. Priča je to o britanskoj obitelji koja drži hotel za putnike više klase na čarobnoj talijanskoj rivijeri u burnim 1920-ima, a snimana je u Portofinu u Italiji te u Rijeci, Lovranu i Rovinju 2021. godine. Ljubitelji kvizova ponovno će gledati Potjeru i Tko želi biti milijunaš.

Foto: Promo

Domaći specijaliteti začinjeni dramom u novim epizodama “Večere za 5 na selu”, izazovi, promjene i novi počeci u šestoj sezoni “Života na vagi” ili pak uvijek originalno komentiranje trenutačnog “Stanja nacije” Zorana Šprajca… To su samo neki od formata koji će emocijama, humorom, zabavom, ali i dramom ispuniti ovu jesen na glavnom kanalu RTL-a te gledateljima pružiti brojna uzbuđenja u novim sezonama ovih već provjerenih uspješnica. Na glavni kanal RTL-a uskoro se vraća “Život na vagi”, jedan od omiljenih TV formata u Hrvatskoj. Nova, šesta sezona showa koji je dosad već promijenio desetke života i stekao vojsku vjernih obožavatelja te u kojem kandidati, ali i gledatelji uvijek iznova uče što su predanost, borba i hrabrost, ovaj se put snimala u srcu Gorskog kotara. Čak dvadeset novih kandidata spremno je uhvatiti se ukoštac sa svojim kilogramima te iz korijena promijeniti životne navike. Pod budnim okom trenera Ede Mehmedovića i Maje Ćustić te voditeljice Marijane Batinić očekuju ih avantura života i brojna iskušenja, a gledatelje dobra zabava i iskrene emocije uz najekstremniju sezonu dosad! Nova sezona televizijskog fenomena koji vole i unuci i bake, i koji je ušao u svoju šesnaestu sezonu emitiranja, već je počela, a brojni slasni specijaliteti iz svih hrvatskih regija u “Večeri za 5 na selu” na RTL-u će se krčkati cijele jeseni. Ove jeseni brojne gledatelje nastavlja zabavljati i Zoran Šprajc, čija je emisija “Stanje nacije” vrlo brzo postala jedna od najgledanijih u Hrvatskoj. Šprajc je pronašao svoj žanr – političku satiru, u kojem ga publika jednostavno obožava, a njegovi originalni komentari na aktualnosti u Hrvatskoj i svijetu jedan su od glavnih razloga velike popularnosti ovog formata.

Drukčiji, ironičan, dovitljiv i britak pregled aktualnosti koje iz tjedan u tjedan fasciniraju i šokiraju očekuje sve ljubitelje dobre političke satire i one koje zanima dijagnoza političkog, ekonomskog i mentalnog stanja nacije – petkom u 22.15 sati. Projekt Andrije Jarka je u pretprodukcijskoj fazi. Radnog naziva “Jednostavno Jarak”, studijska je emisija koja će se snimati u prostorima Jadran filma. Osim ovog projekta, Jarak se priprema za još jedan format koji također počinje ove jeseni. Jesen na kanalu RTL2 u znaku je najpopularnijih akcijskih i dramskih serija. Između ostalih najavljeni su i “NCIS: Los Angeles”, “New Amsterdam”, “Zlo”, “Dr. House” te druge omiljene serije kao što su “Prijatelji”, “Teorija velikog praska”, “Moderna obitelj” i “Dva i pol muškarca”.

S prvim danom jeseni, 23. rujna, Laudato TV počinje svoju jesensku shemu. Obiteljska televizija u novu televizijsku sezonu ulazi s dvije nove emisije – glazbenom “Nota bene” i kontakt-emisijom “Klub prijatelja”, snimkom koncerta “Progledaj srcem” iz Maksimira, dokumentarcem “Making of Progledaj srcem”, novom crtanom serijom te provjerenim formatima prijašnjih sezona. “Nota bene”, nova glazbena emisija u hrvatskom TV eteru, jedinstvenog je formata. Gosti emisije su izvođači suvremene duhovne glazbe, najpoznatija imena s koncerta “Progledaj srcem”, i poznata imena glazbenika s estrade. Uz glazbu – svirku i pjesmu u studiju, u kratkim, ugodnim i duhovitim razgovorima saznat ćemo što im je zajedničko te kako glazba koja izražava ljubav, kreativnost i ljepotu može biti duhovna s obje strane scene. Voditeljica Zrinka Glavaš, i sama izvođačica duhovne glazbe, osim što emisiju vodi, animirat će je glazbeno i pjevati s gostima. U prvoj emisiji u petak 30. rujna gostuju bend Emanuel i Tonči Huljić.

Jedan od najvećih aduta jesenske sheme Nove TV je show “Supertalent”, koji se vraća devetom sezonom. Osim novih i uzbudljivih kandidata koji su se marljivo pripremali za nastup na velikoj pozornici, gledatelji će i među članovima žirija gledati novo lice jer je svoje mjesto za sudačkim stolom prvi put zauzeo glumac Fabijan Pavao Medvešek, koji se pridružio kolegama s višegodišnjim iskustvom u ocjenjivanju kandidata. Ostala mjesta u žiriju rezervirana su za Martinu Tomčić, najdugovječniju članicu žirija, te Maju Šuput i Davora Bilmana, koji ove godine obilježavaju svoju petu godinu žiriranja u “Supertalentu”.

Stjepan Vukadin, Melkior Bašić i Damir Tomljanović spremni su za novu sezonu ‘’MasterChefa’’, a prvu epizodu gledatelji imaju priliku pogledati u ponedjeljak 19. rujna na Novoj TV. Žiri showa koji mijenja živote ima velika očekivanja od ovogodišnjih kandidata te su, kažu, podigli ljestvicu. U prvih šest audicijskih emisija vidjet ćemo tko će zasluženo ponijeti bijelu pregaču te nastaviti svoju MasterChef avanturu. Samo pedesetak kandidata dobit će priliku kuhati u sljedećem krugu natjecanja. Oni koji su zaista sebe “dali na tanjuru” dobit će priliku odabrati u čijem timu od tri člana žirija žele biti. Svaki član žirija imat će potom u svom timu po osam kandidata pa će tako u ovom uzbudljivom krugu natjecanja samo 24 kandidata biti odabrana za daljnje natjecanje i posljednju eliminacijsku fazu prije ulaska u MasterChefovu kuhinju. U posljednjem eliminacijskom izazovu ‘’Slijedi šefa’’ timovi će dobiti priliku usvojiti nove vještine i znanja od svojih mentora prateći svaki korak prema fazama pripreme autorskog jela mentora, a oni najmanje uspješni ulaze u eliminacije, gdje će se boriti za povratak u tim i time za ulazak u TOP 21. MasterChefova vila rezervirana je potom samo za njih, baš kao i MasterChefova kuhinja, u kojoj ih čekaju brojni izazovi, ali i glavna nagrada od 200 tisuća kuna.

Istraživački magazin “Provjereno” nakon ljetne pauze već je počeo s novom sezonom u četvrtak 8. rujna u večernjem terminu. Pod uredničkom palicom Mate Barišića i uz dobro poznata novinarska imena istraživačka emisija Nove TV nastavit će donositi neispričane priče, upozoravati na nepravde te mijenjati društvo i živote ljudi nabolje. Višestruko nagrađivanoj novinarskoj ekipi koju čine Ema Branica, Maja Medaković, Ana Malbaša, Barbara Majstorović Ivezić i Sara Duvnjak, na kraju 15. sezone svojim prvim novinarskim radom u reporterskom smislu pridružila se i Nikolina Cetinić. A u novoj sezoni timu se pridružuje i nagrađivana reporterka Danka Derifaj.

Na Novoj TV ponosno najavljuju i utakmice hrvatske nogometne reprezentacije u Ligi nacija. Hrvatska će Dansku ugostiti na Maksimiru 22. rujna u 20.45 sati, a protiv Austrije vatreni igraju tri dana kasnije, 25. rujna u Beču. Obje utakmice prenosit će se uživo na Novoj TV i portalu gol.hr. Nogometni blok započet će uvodnom emisijom, odmah nakon Dnevnika Nove TV. Urednik i voditelj prve emisije bit će Saša Lugonjić, a komentator utakmice Hrvatska – Danska Milan Stjelja. Tri dana kasnije kroz studijsku emisiju gledatelje će voditi Vlado Boban, a komentator utakmice iz Beča bit će Saša Lugonjić.

Dvije uspješne sezone društveno odgovornog projekta koji mijenja živote ljudi i daje vjetar u leđa poduzetnicima su iza nas, a već ove jeseni stižu novi kandidati koji su pokazali znanje i upornost te su spremni za korak dalje u svojoj poduzetničkoj priči. Nova sezona ‘’Startaj Hrvatska’’ uskoro predstavlja novih osmero kandidata. Ove jeseni na Novoj TV pratit ćemo njihove uzbudljive životne i poduzetničke priče te njihov fascinantan put do uspjeha. Voditelji su Mia Kovačić i Jan Kerekeš.

Osim toga, na Novu TV vratila se i serija “Kumovi” te serija “Snaga obitelji” u popodnevnom terminu. Počela je i nova sezona “InMagazina”, a za ovu nedjelju najavljuju i poseban dokumentarac o pokojnoj kraljici Elizabeti II.

