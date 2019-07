Mlada voditeljica osvojila je srce makedonskog pjevača: 'Spojio nas je Tony Cetinski'

Mlada i simpatična voditeljica Elena Jung više od godinu dana uspješno vodi emisije na CMC televiziji, a svojim osmijehom osvojila je i srca diljem Hrvatske nakon pojavljivanja na izboru za Miss Universe Hrvatske 2017. godine. Na tom je izboru 22-godišnja brineta iz Vodnjana osvojila titulu prve pratilje. O poslu voditeljice, priznaje, sanjala je oduvijek. Nada se da će, unatoč brojnim obavezama, s dečkom, makedonskim pjevačem Davidom Temelkovom, uspjeti uhvatiti malo vremena za odmor.

Kada ste bili mali, jeste li sanjali da ćete završiti u televizijskim vodama?

Na neki način jesam, makar, bilo je tu i perioda kada sam htjela postati policajka, teta u vrtiću. Od djetinjstva mi je glavna igra bila voditi svoju emisiju, tada su još bile kazete na kojima sam snimala svoje emisije. Sestru sam gnjavila da mi bude gost. Danas kada poslušam te snimke bude mi neizmjerno drago.

Imate li neko omiljeno televizijsko lice?

Definitivno mi je jedna od najdražih voditeljica Antonija Blaće. Takva pozitivna energija i profesionalnost rijetko se viđa.

Koje su dobre, a koje loše strane Elene Jung?

Svoju tvrdoglavost smatram dobrom osobinom jer me upravo to dovelo gdje sam danas. Uvijek sam tu za druge i volim pomoći u bilo kojem smislu. A kada smo kod loših osobina, tu je moja brzopletost od koje nikako da se maknem.

Okušali ste se i na natjecanjima ljepote. Koliko to može pomoći u karijeri?

Kada me cure pitaju trebaju li se prijaviti na izbor, moj je odgovor uvijek – da. Takvo iskustvo je neprocjenjivo: upoznavanje različitih ljudi, putovanja, slikanja i zabave. Nikada se ne treba fokusirati na pobjedu, pobjednik ne znači uvijek da i jesi pobjednik. Treba imati jasan stav i fokus, lako se zaluta u svemu tome.

Koliko je teško bilo probiti se? Tko vam je najviše pomogao na tom putu?

Svoju priliku da radim na televiziji čekala sam dugo, sve dok nije došlo pravo vrijeme, pravi ljudi i prava prilika. Uvijek je uz mene bila moja obitelj koja je vjerovala u mene onda kada ja nisam.

Je li Vam draži manekenski posao ili ovaj voditeljski?

Sve ima svoje čari. Drage volje se i danas odazovem nekoj reviji, to su moji počeci kojih se, s vremena na vrijeme, lijepo prisjetiti. Voditeljski posao je ipak nešto što je za duge staze i što me potpuno ispunjava. Na CMC televiziju sam došla prije otprilike godinu i pol dana, uvijek mi je baš taj program uključen na televiziji. Da mi je netko rekao da ću baš ja dobiti svoju emisiju, nikada mu ne bi vjerovala.

Sada kad ste u tim vodama, što Vam je najzahtjevnije?

Sve što nisam radila prije. Moja prijateljica trema me dosta često posjeti pa se moram boriti s njom. Imala sam priliku voditi jedan izbor s gospodinom Mariom Sedmakom i tjednima prije sam si razmišljala kako ću i što, ipak je to jedna voditeljska legenda s kojom je bila neprocjenjiva čast voditi program. Na kraju je sve ispalo mnogo bolje nego sam očekivala.

Radite li još nešto uz posao voditeljice na CMC-u?

Radim za jednu hrvatsku dizajnericu, ali naravno, televizija i obaveze na televiziji su mi uvijek na prvom mjestu. U manjku slobodnog vremena, na žalost, ne uspijem se posvetiti svojim hobijima koliko bi htjela. U teretanu idem kada mi vrijeme dopusti.

Što može izmamiti osmijeh na Vašem licu?

Sretnom me čini moja obitelj i prijatelji, posao i prilika da radim ono što volim. Najdraže mi je kada uhvatim slobodan vikend i odem u moju Istru. Kad sam pored mora to me čini najsretnijom. S druge strane, rastužuje me nepravda. Valjda još živim u svom svijetu gdje zlo i tuga ne postoje, a kada se nađem u takvim situacijama, teško idem preko toga.

Koje sadržaje gledate na televiziji?

Kad sam bila mlađa, glavna zanimacija mi je bila gledati španjolske serije. Koliko puta sam samo odlazila iz škole da ne propustim epizodu. Sada volim pogledati neku zabavnu emisiju.

U vezi ste s makedonskim pjevačem, Davidom Temelkovom. Koja je vaša priča?

David i ja smo se upoznali na koncertu Tonyja Cetinskog, gdje je David bio gost. Nisam znala tko je on zato što te godine nisam pratila show X Factor na kojem je sudjelovao i bilo mi je čudno zašto mu svi prilaze i pitaju ga za fotografiju. Zajednički prijatelj na kraju nas je upoznao i od tada smo ostali u kontaktu, a poslije i u vezi.

S obzirom na to da ste oboje javne osobe, je li to bila tajna veza?

Nikada nismo tajili vezu, mislim da je ljubav lijepa stvar od koje ne treba bježati. Razlog je možda taj što ni ja ni David nismo osobe koje se vole eksponirati u javnosti po pitanju privatnog života.

Kako ste održavali vezu na daljinu?

Bio je to lijep, ali i težak period naše veze. Ali kada smo to izdržali, možemo sve.

Našli ste se i u spotovima za pjesmu Dine Petrića, ali i u Davidovoj "Ljubav na daljinu". Kakvo je to bilo iskustvo, jeste li već tada bili u vezi?

Dino nam je jako dobar prijatelj, bilo mi je prekrasno snimati s tako dobrom ekipom. Davidov naslov pjesme se dobro poklopio s našom situacijom tada. Ja u Vodnjanu, on u Skopju. Bila je to stvarno prava ljubav na daljinu.

Biste li za sebe rekli da ste romantični?

Rak sam po horoskopu pa mi je valjda zapisano da budem.

Što je najromantičnije što je za vas dečko napravio?

On se svaki dan trudi posvetiti mi maksimalnu pažnju, sjećam se da sam imala jedan važan događaj i saznala sam da je s ozlijeđenim koljenom trčao do autoceste zaustaviti autobus da mi pošalje poklon koji poštom ne bi brzo stigao.

Jeste li ponekad ljubomorni s obzirom na vojsku obožavateljica koje prate vašeg dečka?

Nisam, to su sve divne cure i djevojčice koje ga vjerno prate.

Imate li neku poslovnu želju koju želite ostvariti u skoroj budućnosti?

Sve što si zamislim, na kraju ispadne još i bolje. Rad na sebi je ključan za uspjeh. Radujem se svemu što mi budućnost nosi. Nikada ne bi pristala na ono što smatram da nije za mene, da me ne ispunjava i usrećuje.

