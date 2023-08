Mlada glazbena nada: 'Pjevati s Parnim Valjkom je fantastičan doživljaj. Volio bih to opet iskusiti'

I dok je veliki broj glazbenika na odmoru ili nastupaju na našem Jadranu ili izvan granica, u ugodnom ambijentu u kultnom velikogoričkom pubu, Golden Monkey Pub, Noa Rupčić, mlada glazbena zvijezda zabavljao je i oduševio mnogobrojne goste iz Velike Gorice i Zagreba. U nekoliko sati svog nastupa, Noa je, na oduševljenje publike, otpjevao mnoštvo stranih i domaćih hitova.

"Ljeto mi prolazi radno. Ono malo vremena što se nađe između gaža provodim doma jer tu mi je najljepše. Volim otići tu i tamo u Zadar ili na Hvar ali doma mi je najljepše. Odmor nikada ne planiram posebno jer moj tempo života je takav i odmaram kad mi se spoji dan dva bez svirke", kazao je za Večernji list Noa Rupčić ističući kako je ovo ljeto već nastupao u Baškoj vodi, na Rabu, u Novoj Gradišci, Batini i evo danas u jednom, kako kaže, fenomenalnom kultnom pubu u Velikoj Gorici...

"Vidite, jako sam sretan što sam danas ovdje. Atmosfera je sjajna. Publika fenomenalna i nadam se da ćemo se na jesen ovdje ponovno vidjeti. Sa mnom je i moj prijatelj Teo Kolić, fantastičan gitarist i čovjek, iz Petrinje to moram naglasiti. Teo jednostavno živi za sviranje svoje gitare! Česta je sa mnom, a kada ne svira sa mnom prati Vesnu Pisarović te neka druga poznata imena glazbene scene. Imamo i band sa fantastičnim mladim glazbenicima i nastupamo pod imenom Noa Rupčić & Lorem Ipsum", govori Noa Rupčić, sin poznatih glazbenika, Tine Kresnik i Hrvoja Rupčića.

S obzirom da je još od malih nogu bio okružen glazbom, bilo je sasvim logično da Noa svoj san slijedi i danas! Osim što je sudjelovao u glazbenom showu Zvijezde pjevaju, imao jednu od glavnih uloga u Kazalištu Komedija, nastupao na brojnim glazbenim festivalima, i dalje ga jednako vesele intimniji nastupi u kojima se može povezati sa publikom i prenijeti emociju.

POVEZANI ČLANCI:

Otkrio nam je kako je od mame naslijedio glas, a od tate smisao za ritam. „Ali i općenito, oboje su jako dobre osobe, kojima je jako stalo do drugih, nekako se nadam da su to prenijeli na mene jer takve osobnosti cijenim najviše kod ljudi“, kazao je Noa koji je nastupao sa Parnim Valjkom u Areni.

"Pjevati sa Parnim Valjkom je jedan fantastičan doživljaj nadrealan osjećaj blago rečeno. Biti s njima na probama ....to je stvarno poseban osjećaj. Iako ja njih znam od malih nogu, ali zapjevati s njima to je neka sasvim druga priča. Divan osjećaj koji bih volio jednom opet iskusiti... i Arenu i sve to. Velika čast bi bila naslijediti Akija u Parnom Valjku, ali iskreno mislim da bih više volio graditi nekakav svoj put koliko god njih cijenim i volim. Mislim da bi me to nekako odvuklo od onoga što bih ja zapravo bolio biti i raditi", istaknuo je Noa Rupčić koji slovi kao jako skroman dečko.

Foto: Ljiljana Haidar Diab

"Ja sam tako odgojen. Ne volim se pretjerano hvaliti stvarima i više volim da moj rad govori za mene. Što uspijem super, što ne, ne uspijem i to je u biti meni najbitnije. A što se tiče nečeg autorskog, to ćemo još vidjeti, to dolazi, ali postoji određeni plan za to. Plan je da evo neke stvari koje će se uskoro događati idu prije tog autorskog dijela jer smatram da će mi tako biti lakše i da ću bolje proći", kazao je Noa Rupčić priznajući kako mu savjeti roditelja puno pomažu.

"To je savjet koji svi govore "ostani svoj" ali to je i činjenica jer ako nisi svoj nisi ništa po meni. Jedino što u ovom svijetu možeš najviše doprinijeti je sebe , tako da je to definitivno dobar savjet. Imaju oni i svakakve muzičke savjete i teško je istaknuti neke ali definitivno sam od njih puno naučio. Prije sam definitivno bio isključivo roker, a u zadnje vrijeme je funk hop stil glazbe koji me najviše privlači iako je naravno rock i dalje u velik dio mog života", dodaje Noa ističući kako mu je bila velika čast ali i iskustvo sudjelovati u svjetski poznatoj rock-operi 'Jesus Christ Superstar' Andrewa Lloyda Webbera i Tima Ricea, koja je bila premijerno odigrana u zagrebačkom Gradskom kazalištu Komedija u kojoj je on debitirao.

"To je stvarno bilo fantastično. Načuo sam da bi se opet mogao pokrenuti i ja bih bio presretan jer mi je to jedan od najljepših iskustava u životu, surađivati sa takvim ljudima ...Tamo sam jako puno naučio i na kraju krajeva to je nešto što bih možda volio i raditi u životu, ali, to je malo teži put i tek se treba malo izrealizirati i razmisliti kako to postići. Donedavno sam bio jako nesiguran u to što radim. Gledaš na Instagramu i društvenim mrežama što ljudi sve postižu i pitaš se "što ja tu sad radim?" Ali nakon nekog vremena shvatiš da možeš uvijek nešto doprinijeti. To sam nedavno shvatio i krenuo tim putem kojim sad idem. Uživam u ovome što radim i dok je god tako super... Što se tiče planova, ima tajna koju ne smijem otkriti ali mislim da će to biti savršeno ...mogu reći samo svirke, svirke i samo svirke , bilo to ovakve malo skromnije, privatnije ili neke na većim pozornicama kojima se isto tako veselim.." kazao je Noa Rupčić.

>> VIDEO Bono Vox na Sarajevo film festivalu: Naše uloge u filmu su male u usporedbi s herojima ovog grada