Već sam 25 godina u mirovini, a iznos mirovine nije mi dovoljan za život. Ne smijem stati i zato evo i sa 85 godina stalno nastupam

Miro Ungar prkosi biologiji. Ne stari. Takav bar dojam dobijete kad razgovarate s njim, uvijek elegantnim, pristojnim i nasmijanim zagrebačkim gospodinom. Reći će neki površni zlobnici - lako njemu lijepo stariti kad je poznat i pliva u novcu. Ali, uopće nije tako, iako je otpjevao većina hitove kvarteta 4M i samostalne hitove "Al' tata ti me voliš" (s malim sinom Alanom iz braka s Terezom Kesovijom, op.a.), "Mala kuća, puno sreće", "Sad me opet voliš ti", "Volim jednu crne kose", "Mammy blue", "Oh, lady Mary", "Sve će biti u redu" i mnoge druge. Pročitajte što mi je sve priznao pa ćete vidjeti da se itekako mora boriti, čak i bez obzira na to što je neko vrijeme bio jedan od najpopularnijih pjevača one i ove države.