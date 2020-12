Mila Elegović iskreno progovorila: Kad sam htjela postati majka, bilo je prekasno

Glumica i pjevačica Mila Elegović, koju velik dio gledateljstva prepoznaje kao Irenu Grobnik iz hit-serije “Bitange i princeze”, pjesmom “Božić je, nisi sam” odlučila je pronijeti poruku svjetla i dobrote, a nama je otkrila detalje i kakve planove ima za blagdane.

Neplanski projekt

– Nisam planirala napraviti ovu božićnu pjesmu jer sam napravila jednu prije nekoliko godina, pjesmu “Noina arka” – kaže Mila. Za aranžman zaslužan je Tihomir Preradović, a glazbu i stihove potpisuje istarski autor i glazbenik Bruno Krajcar koji joj je namijenio pjesmu nakon što mu je čestitala rođenje kćeri Glorije. – Nazvala sam ga i rekla mu da bi red bio da sad napravi jednu božićnu pjesmu. Mislila sam da će to biti duet, ali me potom nazvao i rekao mi da je pjesma moja, da je ja pjevam. Mislim da je bitno da pjesma izađe jer nosi poruku da u ovo doba nismo sami. U ovom je trenutku strašno puno ljudi u samoći i boje se kako će dočekati Božić. Strah ih je jer ako zbog bilo kojeg razloga nisu za blagdan sa svojim obiteljima, na korak su do depresije. Zato želim da svi ljudi koji će biti sami na taj dan, kad čuju ovu pjesmu dobiju vjeru da ih Bog nije ostavio, vjeru u život i da Kristovo rođenje nosi poruku nade, svjetla, mira i ljubavi – govori glumica koju korona nije omela u poslu. Dapače, odradila je ljetnu turneju s kazalištem, a uskoro ćemo je gledati u jednoj domaćoj seriji, o kojoj nije smjela otkrivati detalje.

Spot za pjesmu, kaže, snimila je u jedan dan. – Nazvala sam produkcijsku kuću Kadar 22 s kojom inače surađujem pa smo spot odlučili snimiti u novoobnovljenom stanu moga bivšeg supruga Ivana Balića – otkriva Mila koja se nakon potresa preselila k bivšem mužu jer je svoj stan morala obnoviti, a njega smatra svojom obitelji. – Postoji u pjesmi simbolika da se stvari obnavljaju i da mogu biti ljepše nego prije – kaže iskusna glumica koja smatra da je 2020. natjerala ljude da se suoče sa samima sobom, što nikome nije lako.

Manja očekivanja

– Kroz koronu naučila sam smanjiti očekivanja od sebe, od ljudi i života. U tom smanjenju našla sam mir – tvrdi Elegović dodajući kako je sada najveći problem svima što nemaju gdje popiti kavu. Redovito nosi masku i pridržava se mjera. S glumicom vedra duha i prepoznatljiva glasa razgovarali smo i o bivšem mužu, menopauzi i neostvarenom majčinstvu. – Život mi nije ispao kako sam htjela, ali naučila sam duboko poštovati ljude koji su dobri prema meni, a ne one koji nisu – iskreno priznaje Elegović i dodaje da ima atipičan obiteljski život s bivšim suprugom. – O tome otvoreno govorim, ali ima onih koji takve stvari taje jer se srame – kaže Mila koja je ove godine zakoračila u pedesete. – Postala sam baba! – dodaje kroz smijeh i nastavlja: – To “baba” mi je kompliment jer označava ženu u zreloj dobi koja ima silnu životnu mudrost i može drugima biti uzor, a pritom ne mora izgledati kao naborana baba Jaga.

Smatra da 50 godina ne znači da se žena treba odreći bilo čega, nego upravo suprotno. – Treba više paziti na sebe, uređivati se, uživati u svojoj senzualnosti, u intimnom životu, u vezi sa samom sobom, sebe staviti na prvo mjesto! – govori Mila te se osvrće na menopauzu koja je za mnoge tabu-tema. – To je tranzicija o kojoj nitko ne govori. Ispada da je žena nakon toga seksualno neaktivna i za baciti, a to nije istina. Mnoge žene misle da krajem njihova reproduktivnog razvoja završava i njihov ženski život. Veliku ulogu igraju hormoni, ali i nedostatak podrške pa žene odustanu od sebe – ističe glumica tvrdeći da u tome veliki oslonac može biti “vojska baba”, a svima njima savjetuje da se bore za sebe te za svoje tjelesno i društveno zdravlje. Na kraju smo se dotaknuli i majčinstva, što joj se nije ostvarilo premda joj je to bila želja. – Htjela sam biti majka, ali bilo je za to prekasno. Međutim, mislim da je u mojem slučaju postojao razlog zašto nije došlo do toga. To vas uvijek boli jer nam je svima smisao i da produljimo život, koliko god to banalno zvučalo. Tisuću je razloga za smisao života, ali onaj osnovni je da se život nastavi – zaključila je Mila