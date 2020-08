Meghan je potpuno promijenila Harryja, zbog ovog je odbacio najboljeg prijatelja

Princ Harry već je u nekoliko navrata dokazao da nema proble izbaciti iz života ljude koji govore protiv njegove supruge, bivše glumice Meghan Markle.

Nije slušao brata, baku ni oca - a navodno ni najboljeg prijatelja Toma Skippyja Inskipa, navodi se u knjizi “Finding Freedom: Harry, Meghan and the Making of a Modern Royal Family.” Naime, Tom je Harryju rekao kako previše brza u vezi s Markle, te da bi trebao malo usporiti, a istu stvar je ponovio i njegov brat William. No, Inskipa je zbog toga odbio pozvati na vjenčanje.

- To je povrijedilo Harryja jer netko s kim je tako blizak nije vjerovao u njegovu prosudbu - rekao je neimenovani izvor.

Harry i Tom su do tog trenutka bili nerazdvojni. Čak da je vodio i na ljetovanje na Hvaru,a s njim se zabavljao i u Las Vegasu.

Harry nije htio poslušati prijatelja, ni na vjenčanju imati nekoga tko je protiv Meghan. Zbog toga nije pozvao Skippyja ni njegovu suprugu Laru Hughes Young.

Ipak, čini se da su prijatelji konačno izgladili odnose prošle godine, nakon što je Tomu umrla svekrva.