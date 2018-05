Meghan dobila svoj grb, no obožavatelje je zabrinulo zašto tako izgleda

Kensingtonska palača objavila je grb koji je nakon udaje za princa Harryja posebno izrađen za vojvotkinju od Sussexa, Meghan Markle.

No, obožavatelji kraljevske obitelji na grbu su uočili nešto što ih je zabrinulo.

Naime, na grbu se nalaze lav i golubica s krunama oko vrata, no golubica izgleda poprilično čudno.

– Zašto je kruna oko vrata golubice? Čak i za Amerikanku poput mene, to ne simbolizira ništa pozitivno – napisala je jedna korisnica Twittera.

– Drago mi je da nisam jedina koja misli kako je ptica zadavljena – napisala je druga.

Glad to see I'm not alone in thinking the bird is being strangled. WOW @KensingtonRoyal this is not going over well. #BlackPrincess #DuchessMeghan

Nakon što su se mnogi zapitali isto pitanje, stiglo je i objašnjenje.

in english heraldry, is standard to put the crown around the neck of a supporter (term for the side animals) in the coat of arms of someone given the rank of duke or duchess. The Duchess worked with the heralds on the design, and approved it. i would not worry about this.