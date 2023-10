Marko pobijedio, a domaćin Dragutin zauzeo treće mjesto: 'Prvi put jedem sirovo meso!'

Pobjedu u ovotjednoj 'Večeri za 5' odnio je dimnjačar Marko Pogačić! Izjednačen je bio s Darijem Markulinom, koji je u konačnici završio kao drugoplasiran. Treće mjesto zauzeo je domaćin Dragutin Boranić, a na posljednjem mjestu našao se Stjepan. Gabrijela je, pak, ovotjednu 'Večeru za 5' završila četvrta.

"Iskreno, nisam se nadao pobjedi, imali smo jako dobar tjedan, jako dobre kandidate. Prezentirali smo Zagorje jelima koja se jedu od nas, hvala svima od srca na ovoj pobjedi! Mislim da je moja večera bila tradicionalna, nešto što jedemo svakodnevno, i mislim da je to presudilo. Nagradu ću potrošiti na svoju obitelj prvenstveno", otkrio je Marko kojem je na pobjedi prvi čestitao domaćin Dragutin Boranić. Domaćin je spravio mesnu rapsodiju, a za istu je dobio 32 boda.

Pripravu večere započeo je glavnim jelom - 'Mesom iz džepa'. Punjena teletina prvo je jelo koje je Dragutin spravio, a uz njega je pripremio i nekoliko vrsta povrća. Uslijedilo je 'Zagorsko sedlo' - tartar biftek. Sirovo meso bilo je riskantan izbor, a Gabrijela je već pri samom komentiranju jelovnika otkrila da je činjenica da se radi o neobrađenom mesu odbija. Zagorski specijalitet posljednji se našao kod Dragutina na stolu, a radilo se o bučnici koja je oduševila cijelu ekipu.

VEZANI ČLANCI:

Uskoro je Dragutin večeru priveo kraju te se pripremio za doček vesele ekipe! Goste je dočekao uz glazbenu pratnju i prigodnu ponudu aperitiva. "Dragec k'o Dragec, isti kao i mi ostali, topao, pristupačan, Dragec k'o Dragec - kakvog smo upoznali prvi dan", pohvalio je Stjepan doček domaćina. "Dragec je dobri duh naše ekipe, imao je malu tremu, pozitivnu možda", dodao je Marko.

Tartarski biftek uslijedio je nakon zdravice. "Meni je to jedno od omiljenih jela", otkrio je Darijo. Marku se jelo svidjelo na prvi pogled, no odbili su ga veći komadi luka. "Mislim da im nije unutra mjesto", rekao je Marko. Gabrijela je, pak, po prvi put jela sirovo meso. "Prvi put sam ga jela i baš me iznenadilo, ti veći komadi luka su zasmetali, ali nije bila nepremostiva prepreka", dodala je djevojka. Gosti su se tatarskim biftekom oduševili, a onda je uslijedila teletina.

GALERIJA Pogledajte kako su poznati domaći glumci izgledali prije 18 godina na snimanju serije 'Bumerang'

'Meso iz džepa' ekipi je djelovao previše obilno. "Iznenadio sam se da je čovjek tih godina tako prezentirao i tako stavio na tanjur", ispričao je Stjepan. "Okusom je bilo korektno, mrvicu tvrđe", dodao je Darijo. Posljednji je na stol stigao 'Zagorski specijalitet'.

"Desert je izgledao ok, možda domaće kore, možda je bilo malo prepečeno", komentirala je Gabrijela. Marko je priznao da slatko ne voli, a nije ga ni probao jer ne jede mliječne proizvode. Zbog toga mu je Dragutin poslužio kruh i suhomesnate proizvode, što je izazvalo salve smijeha kod ekipe! "Ukupni dojam, ugodno sam iznenađen, mislio sam da će, obzirom na njegove godine, to biti zbrljano. Super večera", zaključio je Stjepan Dragutinova jela. Prigodnim poklonima i svirkom je domaćin zaključio ovotjedno zagorsko druženje.

Nove epizode 'Večere za 5' gledajte na RTL-u i platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji!

VIDEO Aleksandra Prijović otkrila da uživa u alkoholu: 'Kada sam rodila, rekli su mi da trebam piti što više piva'