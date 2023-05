Mario Roth o novom hitu s Nedom Ukraden: Publika bira i stvara zvijezde, a ne glazbenici urednici

Osječki Vigor jedan je od omiljenijih i zaposlenijih bendova domaće zabavne glave, a prije tri tjedna objavili su i novi singl kako bi zagrijali publiku za vruće mjesece pred nama. Pjesma "Viva l'amore" koju su snimili s regionalnom zvijezdom Nedom Ukraden već se nalazi na osmom mjestu službene ljestvice slušanosti na radijskim stanicama, a na koncertima publika već pjevuši nove zarazne stihove. O novoj pjesmi, ali i planovima grupe Vigor razgovarali smo s frontmenom Marijem Rothom.

S dolaskom proljeća i buđenjem prirode i grupa Vigor vratila se u širenje radosti i veselja pjesmom "Viva l'amore" koju ste snimili s Nedom Ukraden. Kako je došlo do suradnje?

Radili smo nekoliko velikih zajedničkih koncerata u posljednjih nekoliko godina i ti koncerti su se pokazali kao dobra kombinacija jer imamo sličnu publiku. Neda je jednom prilikom poslije jednog takvog koncerta došla na tu ideju i evo, nakon godinu dana, napokon smo je i realizirali.

Nedom Ukraden na sceni je više od pola stoljeća, a vi ste "mladi" - estradnim nebom uspješno letite tek deset godina. Kakav je vaš odnos? Je li vas gledala kao "djecu na sceni" ili vas je odmah objeručke prihvatila kao ravnopravne igrače na sceni?

Apsolutno kao ravnopravne igrače, bez obzira na njezin staž na sceni. Bez obzira koliko novi u ovom poslu bili, ako imate brojnu publiku koja sluša vašu glazbu i dolazi na koncerte, samim time se već nalazite pri samom vrhu. To je jedino pravo mjerilo uspjeha. Publika bira i stvara zvijezde, a ne glazbeni urednici. Naša suradnja i naš odnos je iskren i nema figa u džepu.

Pjesmu ste prvi put izveli uživo na uskrsnom koncertu u Čakovcu, godinu dana nakon što je nastala ideja o duetu u istome gradu. Kako je reagirala publika?

Pjesma je bila vani samo par dana i cijela dvorana je pjevala s nama u glas. To je dokaz da pjesma pronalazi put do publike, a ona je vrlo iskrena. Ili im se nešto sviđa ili ne. Nema pretvaranja i to je naša najveća nagrada.

Vrijeme leti, život proleti, kažu stihovi novog hita. Ni vama godine ne stoje iako ostajete mladoliki. Što ste naučili u prvih četrdeset godina života? Koji su vam se prioriteti mijenjali kroz godine?

Naučio sam koje su prave vrijednosti u životu. To su mi usadili moji roditelji. Još od malena. Naučen sam da lijepa riječ otvara apsolutno svaka vrata, a ako i nemam nešto lijepo za reći, onda šutim i ne komentiram. Danas na društvenim mrežama imamo jako puno onih koji vas vrijeđaju, žele vas omalovažiti, izmišljaju priče i spajaju vas s bićima, stvarima i pojavama s kojima vi uopće nemate nikakve veze. Ljudi koji loše i ružno pišu o vama, zapravo ništa ne govore o vama već isključivo o sebi samima. Takvi su komentari jasan pokazatelj kako su njihovi roditelji zakazali u odgoju. Mene to uopće ne uznemirava. Neke stvari koje su mi bile bitne u dvadesetima s vremenom i nekom životnom mudrošću pokazale su se totalno glupim i trivijalnim, ali to je sazrijevanje i odrastanje. Ljudi danas troše život na suvišne i nebitne stvari. Svi očekuju pomake u vlastitim životima, a rasipaju svoju životnu energiju na tuđe živote i gledanje kroz tuđe ključanice.To nije život. Danas svi gledaju na odjeću i na status, a ne na samog čovjeka. Ljudi se ne procjenjuju po debljini novčanika već po veličini srca. To je jedino ispravno mjerilo.

Otkako ste se pojavili na sceni, ekipa iz grupe Vigor uspješno je zavela publiku, nešto što mnogima ni u godinama rada ne uspijeva. Koja je tajna vašeg uspjeha, a onda i opstanka na estradi?

Biti iskren i ustrajan u onome što radiš. Ljudi prepoznaju kada glumataš i kada nisi svoj. Kada shvatiš da si sam odgovoran za sebe i kada imaš potpunu kontrolu nad svojim životom, tada počinje i najbolji dio života. Ono što je najbitnije u svemu je da se moraš tome posvetiti 100%. Svakom poslu moraš imati takav pristup. Ljudi koji sjede na par stolica nikad neće napraviti nešto veliko jer su neodlučni i rasipaju energiju na tih nekoliko strana. To ne ide tako. U životu prepoznaš svoju svrhu i onda tu energiju usmjeriš samo prema tome. Fokus mora biti na jednoj stvari i tada se taj posao obavlja kako treba.

Tko je najglasniji u bendu, a tko najtiši? Kako se slažete? U raspravama, tko je mirotvoritelj i glas razuma u grupi Vigor?

Niti se svađamo niti se prepiremo. Svi gledamo u istom pravcu kada je posao u pitanju i zato dugo već i trajemo. Ja moj bend doživljavam kao lančić na kojem sam eto ja privjesak koji malo jače sja. Kada samo jedna karika tog lanca oslabi, cijeli lančić puca. U tom slučaju ta se karika može zamijeniti novom i taj lanac je i dalje u funkciji.

Ljeto je pred nama, ali grupa nema vremena za odmor. Uspijete li uzeti vrijeme za ljetovanje ili na more idete u mjesecima koji nisu ispunjeni gažama pa odlazite u tropske krajeve?

Koncertni kalendar se već puni i zaista smo zahvalni i sretni zbog toga. Za dobre rezultate u ovom poslu bitna je samo dobra pjesma. Ako nemate dobru pjesmu, nema ni poziva za koncerte. Bez dobre pjesme, nema posla.

Prije glazbene karijere bili ste radijski voditelj. Nedostaje li vam novinarstvo, život u radijskom eteru?

Iskreno, ne. Na radiju sam radio isključivo zbog toga što su moji roditelji htjeli da nakon srednje škole nešto radim umjesto da budem na Zavodu za zapošljavanje. Oduvijek sam znao koji je moj put i oduvijek sam imao jasne ciljeve u životu. Sad kada s ovim odmakom gledam na taj period života, vrlo sam zahvalan na iskustvu jer me radio naučio izražavanju i od mene je načinio dobrog sugovornika.

Da možete biti neki superjunak na jedan dan, koji biste bili i kako biste proveli tih 24 sata?

Bio bih liječnik koji bi samo jednim potezom štapića učinio da sva teško bolesna dječica ozdrave. Bio sam svjedok nekoliko teških životnih priča djece koja još nisu bila svjesna sebe i života oko sebe. Te slike su mi zauvijek urezane u memoriju i svaki put kad se toga sjetim, obuzme me užasna tjeskoba i neopisiva tuga jer znaš da ne možeš poduzeti apsolutno ništa.Ta nemoć me ljuti. Liječnici su za mene superjunaci.

Foto: Promo

VIDEO Kći Nede Ukraden: Stan koji dijelimo je toliko velik da se moramo dozivati mobitelima