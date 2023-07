Marija Nemčić: Televizija je bila njegov genetski kod, odgojio je cijelu jednu generaciju

Ravnateljicu programa HRT-a, Mariju Nemčić, također je zatekla i beskrajno rastužila vijest o smrti televizijske legende Mire Lilića. Iako godinama ne rade zajedno, gotovo do posljednjeg dana ostali su u kontaktu.



- Miro Lilić bio je jedna od posljednjih istinskih legenda HRT-a, ali i Televizije Zagreb. Televizija je za njega bila više od posla, on ju nije radio nego obožavao. Bila je njegov genetski kod i, osim supruge Pupe i kćeri Matee, njegova najveća ljubav. Bio je puno više od profesionalca, ona rijetka kombinacija istinskog poznavatelja svog posla i dobrog čovjeka. Imao je neviđen instinkt za program, ali prije svega za ljubav prema ljudima. Puno se davao svima oko sebe jer je volio ljude i bilo mu je važno da se dobro osjećaju. Njegova velika kvaliteta bila je i što je znao prenijeti svoje znanje drugima i to je bez zadrške činio. Poseban je bio i po tome što je znao dati priliku mladim ljudima, prepoznati ih i usmjeriti. Odgojio je cijelu jednu generaciju. I bez obzira na to što je godinama u bio mirovini i što smo mi, njegovi nekadašnji učenici, danas urednici ili direktori programa, on je nama uvijek bio šef. Svi smo imali jedno posebno poštovanje prema njemu. Znao je sklapati, njegovati i održavati prijateljstva. -kazala je Nemčić govoreći kako će im svima nedostajati.