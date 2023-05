Marco Cuccurin oglasio se nakon pobjede: 'Ovo je za sva četiri mjeseca znoja, rada i truda'

Influencer Marco Cuccurin pobijedio je u showu 'Ples sa zvijezdama', a sada se odlučio oglasiti tim povodom na društvenim mrežama. Marko je zahvalan svima koji su podržavali njega mentoricu i Paulu Tonković. Dodao je i da ovo nije mogao sanjati ni u najluđim snovima, te da sada idu slaviti, papati, piti, veseliti se i pokušati sabrati dojmove.

''Dobri i dragi naši, pobjeda je tu. Uspjeli smo, meni po drugi put je pošlo za rukom nešto što nisam mogao sanjati ni u najluđim snovima. I Paula koja je ovo zaslužila više od ikoga. Ovo je za sva 4 mjeseca znoja, rada i truda i za svu posvećenost koju smo davali kroz ovaj projekt jer ova djevojka živi za ples i to naprosto izvire iz svakog njenog pogleda i pokreta. Hvala vam što ste izglasali baš nas, što ste s nama plakali, što ste nam pisali romane podrška jer da vas nije bilo ni mi ne bi uspjeli doći do ovoga. Obećajemo da ćemo vam plesati još puno puno i da ćete nas još gledati, a do tad idemo slaviti, papati, piti, veseliti se i pokušati sabrati dojmove i shvatiti što se dogodilo. Hvala Novoj TV što ste nas spojili jer se sada imamo za cijeli život. Cijela produkcija je predivna, sektor kostima, šminke, frizure, prekrasan žiri i svi redom ljudi HVALAAA! Previše hvala jer smo bili jedna skladna i predivna obitelj. Bravo i za naše finaliste Ivana, Dariju, Gabrielu i Franu. Zatvaramo ovo poglavlje, a otvaramo stotine novih. Volimo vas svim srcem, vaši Paula&Marco'', stoji u statusu koji je Marco objavio na Instagramu.

U finalnoj emisiji showa "Ples sa zvijezdama“ natjecali su se Frano Ridjan i Gabriela Pilić, Marco Cuccurin i Paula Tonković, Daria Lorenci Flatz i Ivan Jarnec. Svi parovi imali su 117 bodova nakon glasova žirija. Uslijedilo je glasovanje publike, a pobjedu su odnijeli Marco Cuccurin i Paula Tonković.

"Ne znam gdje sam, nije mi ovo realno i jako sam sretan zbog Paule jer je ona to najviše zaslužila i drago mi je da je to dobila. Sve je bilo predivno i ništa ne bi mijenjali", kazao je Marco nakon pobjede. Inače, ove sezone natjecalo se 13 zvijezda.

