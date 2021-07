Manekenka objavila fotografiju na kojoj je potpuno gola: Nema se čega sramiti

Manekenka, glumica i autorica rođena u Čehoslovačkoj, Paulina Porizkova (56) na svojem je Instagram profilu podijelila neuobičajenu objavu. Na fotografiji je manekenka pozirala u potpunosti gola u hotelskoj kupaonici. Uz objavu je otkrila da se nalazi u Rimu te da hotel u kojem odsjeda osim predivne sobe, ima i lijepu kupaonicu te da je to morala pokazati. „Nakon posla i ležerne kupke mi je bilo dosadno, a to je dovelo do ovog slavlja narcisoidnosti, golog selfija“, napisala je u opisu te dodala nije znala što je drugo mogla učiniti, osim možda čitanje dobre knjige i gledanja talijanske televizije. „Ali to me je navelo na razmišljanje da bi se to dogodilo da muškarcu daš ogledalo, kameru i puno slobodnog vremena, a ovo kada to daš ženi“, napisala je svoje promišljanje manekenka. „A za sve vas koji imate problema s golotinjom, ova nit neće biti sigurno mjesto“, objasnila je.

U komentarima ispod fotografije pratitelji su je podržali te istaknuli da je autentična. Njezini pratitelji komentirali su i njezin izgled. Tako su neki primijetili da se ona nema čega sramiti i da izgleda 'apsolutno zapanjujuće'. Neki su istaknuli i koliko ima pozitivan stav prema tijelu te kako takvim objava utječe i na druge. Dodajmo još da je ova objava prikupila više od 86.000 lajkova te da na ovoj društvenoj mreži manekenku prati 447.000 ljudi.

Ova manekenka svoju zavidnu liniju obožava pokazivati, pa se često fotografira, a pobornica je i golišavih fotografija koje često dijeli na društvenim mrežama.

Podsjetimo, Porizkova je s 18 godina postala prva žena iz Srednje Europe koja se našla na naslovnici posebnog izdanja magazina Sports Illustrated. U karijeri je glumila u mnogim filmovima, a i na televiziji je sudjelovala u mnogim showovima.

