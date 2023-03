Manekenka kojoj je bivši unakazio lice kiselinom danas ponosno pozira, a nedavno se i zaručila

KAITNER Z. DOKA

Hrvatski gitarist svira s Dickinsonom: 'U Zagreb dovodimo najbolji spoj klasike i rocka'

Gitarski virtuoz,dio je all stars banda u kojem sviraju članovi Whitesnakea, Jethro Tulla i Jon Lord banda predvođeni pjevačem Iron Maidena, Bruceom Dickinsonom. 24. 3. u Zagrebu, u Košarkaškom centru Dražen Petrović sa 74 muzičara Zagrebačke filharmonije pod ravnanjem jednog od najcjenjenijih dirigenata današnjice, Paul Mannom , izvest će poslasticu za sve ljubitelje klasike i rocka: Lordovo klasično remek djelo, neke od najpoznatijih pjesama legendarne hard rock grupe Deep Purple i svjetsku premijeru orkestralne izvedbe hitova Bruce Dickinsona, Jerusalem i Tears Of The Dragon.