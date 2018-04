Luka Vidović: Asistentica će me prepiliti napola

Tajna uspjeha ove dugovječne predstave leži u tome što je od početka do kraja ispunjena smijehom, zabavom, humorom i dobrim trikovima.

– Naravno da je iz godine u godinu nadograđujem i mijenjam te da svakodnevno vježbam trikove – kaže nam Luka Vidović koji je najponosniji na činjenicu što je njegov show interaktivan i što u njemu sudjeluju i gledatelji. Ovaj put na pozornicu donosi nešto novo, spektakularan trik – prepilit će se napola.

– Godinama radim sa svojom asistenticom Andreom Akulić i sada sam odlučio pokazati jedan od najtežih i najstarijih trikova, piljenje osobe napola, ali na svoj način. Naime, obično mađioničari prepile svoju asistenticu, no ovaj put ona će prepiliti mene – kaže mađioničar koji je s Andreom dugo pripremao ovaj trik. Pitali smo ga je li mu se dogodilo da mu neka “magija” nije uspjela.

– Tko radi, taj i griješi. I to je normalno, učiš, griješiš, naučiš. Budući da jako puno surađujem s publikom, dogodi li mi se da trik ne ide po planu, uvijek gledatelje mogu optužiti za to – smije se Zagrepčanin koji se još u pubertetu zaljubio u ovaj posao.

– Za to je zaslužan moj tata. Sjećam se da mi je za jedan Uskrs darovao specijal Davida Copperfielda na videokaseti. To sam pogledao kao začaran. Kad sam trikove počeo proučavati, puno toga nije mi bilo dostupno. Nije bilo interneta, YouTubea pa sam se educirao čitajući knjige. Jednom sam naručio neku “čarobnu” kutiju iz Njemačke u kojoj su, naravno, bile upute na njemačkom jeziku koji ne govorim pa sam cijeli džeparac potrošio na prijevod koji je na kraju bio pogrešan – sjeća se. Ističe da su mu u karijeri dosta pomogli i stariji kolege te da se nije susreo s predrasudama kada kaže čime se bavi, naprotiv.

Jedno od ljepših iskustava dogodilo mu se u Monacu prije četiri godine kad je pred princem Albertom i članovima kraljevske svite izvodio show u tamošnjem Yacht klubu.

– Nakon nastupa porazgovarao sam s princem Albertom, a kako sam sedam godina živio u Francuskoj, jezik nam je bio najmanji problem. Poslije me preporučio nekim bogatim Rusima za nastup, a kad su mi rekli, nisam mogao vjerovati – kaže simpatični Vidović koji ima svoju filozofiju:

– Mislim da nam svima treba više čarolije i smijeha u životu – zaključio je.