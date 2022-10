Lijepa Una! Kći Zdravka Čolića istaknula dekolte u mini haljini, komentari ne staju: 'Lijepa dama'

Kći jednog od najpoznatijih pjevača u regiji Zdravka Čolića (70), Una (19) redovito svoje pratitelje počasti fotografijama iz privatnog života. Na Instagramu Unu prati preko 39 tisuća ljudi i vrlo je aktivna na toj društvenoj mreži, iako njezin otac privatni život podalje od očiju javnosti.

Una je sada podijelila fotografiju na kojoj je pozirala u kratkoj zelenoj haljini s dubokim dekolteom koju je kombinirala sa crnim blejzerom i jednostavnim make-upom.

-Izgubljena u svojim mislima- napisala je kratko uz fotografije, a ubrzo su se javili brojni pratitelji te joj uputili komplimente na račun izgleda.

''Kakva bomba'', ''Top'', ''Najljepša'', ''Odlično'', ''Goriš'', ''Wow'', ''Ljepotica'', ''Prelijepa'', ''Savršena', ''Lijepa dama'', samo je dio komentara. U posljednjih nekoliko objava Una je otkrila da boravi u Beču gdje je posjetila neke poznate znamenitosti poput dvorca Schönbrunn.

Inače, Una se na društvenim mrežama često pohvali putovanjima tijekom kojih odsjeda samo u najboljim hotelima. Inače, Una je završila privatnu gimnaziju na Košutnjaku, a ove je godine upisala fakultet. Dok nije položila vozački ispit otac joj je plaćao privatnog vozača. Pjevač je Unu i mlađu kći Laru dobio u braku sa suprugom Aleksandrom s kojom se vjenčao 2001. godine.

- Najčešće se prepiremo oko toga što djeca smiju, a što ne smiju. Nemoj ovo, pazi ono, ja se tu uopće ne snalazim - kazao je svojedobno u jednom intervjuu Čolić,

Zdravko se nedavno u intervjuu za HRT osvrnuo na kćeri i otkrio što misli o njihovom korištenju društvenih mreža.

-Una voli to, druželjubiva je, komunikativna i vjerojatno joj to nešto znači, za razliku od mene. Svi smo mi u tim godinama imali svoje fantazije, a sad je to doba tehnologije nešto što njima godi, tako da se ja ne miješam. Svi su očevi slabi na kćeri, pa tako i ja- kazao je glazbenik.

