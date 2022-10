Ivana i Goran ispali su iz showa 'Zvijezde pjevaju', a Battifiaca je htio napustiti studio zbog komentara Marka Tolje

Show "Zvijezde pjevaju" večeras su odlukom gledatelja napustili Ivana Šojat i Goran Bošković. - Moja dva psa i mačke su sretni što ću biti s njima svakog vikenda jer sam im nedostajala - rekla je Ivana. Goran je rekao kako mu je drago što su ispali na pjesmi u kojoj su iznimno uživali i zahvalio se svima.

Večerašnju emisiju "Zvijezde pjevaju" otvorio je upravo par koji je ispao i pjevali su "Sve dođe na svoje" iz "Dnevnika velikog Perice". - Predivno je da se pred nama razotkrivaš, kao prekaljena rokerica odlično si se snašla i zaljubila sam se u tvoju boju glasa. Prvi put vidim da si dopustila da te nosi melodija, a da nisi gađala ton - pohvalila je Danijela Martinović izvedbu Ivane Šojat. Marko Tolja je rekao da je bilo intonacijski nesigurnosti, ali pohvalio je njihovu izvedbu i rekao da su mu bili bolji nego u prošloj emisiji, a na kraju su dobili 19 bodova. Natjecatelji su u ovoj emisiji imali zadatak izvesti hip hop i pjesme iz mjuzikla, a Matea Šeparović i Bojan Jambrošić su izveli pjesmu "Gangsta's Paradise" od Coolija. - Matea uopće ne razumijem tvoj strah, opusti se. Kad se pojaviš na sceni uđeš u neki drugi svijet. Ovo moram završiti citatom koji je meni promijenio život: Kad su dva Samuraja u borbi pobjeđuje onaj koji je spreman umrijeti - poručila je Danijela Mateji, a žiri im je na kraju dao 22 boda. Domagoj Janković i Alen Đuras izveli su "The Bare Necessities" iz "Knjige o džungli".

- Ne znam tko je zaslužan za ovaj izbor, ali ovo spada u odličan izbor pjesme i idealna je za Domagoja koji ju je izveo fantastično - pohvalio je Marko Tolja izvedbu. Mila Horvat i Lara Antić Prskalo pjevale su "Romantiku" grupe Elemental, a Danijela je rekla kako je još pod dojmom Miline izvedbe od prošli put i rekla je kako su i ovaj put bile izvrsne. Mario je rekao da su mu ostale u pamćenju i prošle subote i ove i složio se sa svime što je dosad rekla Danijela, i dodao u šali kako zapravo nije razumio što je Danijela rekla. Marko Tolja je rekao kako su njegovi kolege spomenuli stav i gard i dodao je kako je to u repu jako bitno i pohvalio ih je što su zapamtile cijeli tekst. Ocjena koju su dobili od žirija, u čijem su sastavu Danijela Martinović, Marko Tolja i Mario Lipovšek Battifiaca, je iznosila 22 boda. Marco Cuccurin i Mia Negovetić izveli su "Love The Way You Lie" od Eminema i Rihanne.

- Neobično je i čudno u današnje vrijeme da se netko uči biti ljut i to je meni divno, i ti si se Marco trudio a nisi uspio biti ljut. Ide vam u prilog što ste i privatno dobri i ta energija se vidi, može se puno s tvojim vokalom napraviti - poručila je Danijela, a žiri je njihovu izvedbu ocijenio s 19 bodova. Goran Grgić i Ivana Kindl pjevali su "Noćas ću draga tebi šaptat". - Scenski je bilo jako slatko i na nivou, rekao je Marko Tolja i dodao: Pjevački vaš početak i bas je bio dobar, a poslije kad ste krenuli gore ostalo je malo grubosti od prošle pjesme, ali to se može reći da je i malo napaljenosti poput one gospodina Fulira - rekao je Marko Tolja a na to je Mario Lipovšek ustao i htio napustiti studio kad je Tolja to rekao.

- Neki tonovi su bili kao da ste predugo ostali kod Žnidaršića, a pjevački je bilo kao jedan koktel - zaključio je Tolja. Danijela je primijetila romantiku u njihovoj izvedbi, a ukupan zbroj ocjena je bio 16. Jelena Miholjević i Prlja su izveli "Serenata rap" od Jovanottija. - Totalno ste me izuli iz mojih štiklica - rekla je Danijela Martinović, a zbroj ocjena za njihov nastup je bio 21.