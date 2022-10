Mila Horvat priča o svom ljubavnom životu i otkriva planira li vjenčanje s tajanstvenim Španjolcem

Sportska novinarka i voditeljica Mila Horvat sudjeluje u novoj sezoni showa "Zvijezde pjevaju", a njezina glazbena mentorica u emisiji joj je Lara Antić i zasad im odlično ide te su u prošloj emisiji oduševile žiri svojom izvedbom. One su otpjevale pop skladbu "You Know I'm No Good" od Amy Winehouse.

Danijela Martinović pohvalila je izvedbu Mile Horvat i u prošloj emisiju su osvojile od žirija 21 bod. Upit za sudjelovanje u ovoj emisiji je Mila odbijala ranije, a ovaj put je pristala i sretna je što joj je upravo Lara mentorica jer je njezin rad pratila u prijašnjim sezonama i priželjkivala ju je za mentoricu. Povodom angažmana u HRT-ovom showu dala je intervju za časopis Glorija u kojem je pričala i o svom ljubavnom životu, ali i dalje nije htjela otkriti identitet muškarca s kojim je već dugo u vezi.

- Dosta smo se lovili po svijetu jer je on isto menadžer, ozbiljan poslovni čovjek koji puno putuje, no nekako smo se uspjeli uskladiti. Već smo šest godina zajedno - ispričala je Mila i dodala kako je njezin odabranik iz Španjolske ali živi u Londonu te da je ona savladala španjolski uz dobrog mentora. Na pitanje planira li uskoro vjenčanje, voditeljica je rekla: - Nisam opterećena time. Kad si s nekim tko ti odgovara, što znači taj papir? Nisam opterećena temama kao što su brak i djeca. Samo je bitno naći nekoga tko je normalan, tko me razumije, tko me opušta, tko mi nije teret... Nekoga tko mi dopušta da dišem i da budem svoja, da smo individualci, a opet zajedno. To sam napokon i pronašla.

