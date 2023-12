Lejla Filipović prisjetila se dramatičnih trenutaka: Godišnjica najvećeg skandala izbora za Miss Hrvatske

Od najvećeg skandala izbora za Miss Hrvatske prošlo je dvadeset pet godina. Nekoliko dana nakon što je 1998. proglašena misicom, Lejli Filipović, tada Šehović, oduzeta je titula i dodijeljena prvoj pratilji Ivani Petković. Lejla je na kraju ipak predstavljala Hrvatsku na izboru tada, a Ivana Petković godinu kasnije. U trenutku proglašenja imala je tek navršenih osamnaest godina.

- Prvo mi je teško uopće prihvatiti toliko godina, kao da je bilo nedavno, često mi se provlači ta tema i nije zaboravljena. I tako mi je uvijek to prisutno jer uvijek netko nije čuo ili se ne sjećaju nekih stvari, no kako god, bilo je teško i tek sada ustvari shvaćam, ne znam kako bi se sad odlučila na tako nešto, i bi li bila toliko hrabra, i onda se opet mislim - ne bih dala na sebe – kazala je Lejla, Miss Hrvatske 1998. godine za In Magazin.

Lejlina hrabrost tih dana urezana je u kolektivno pamćenje. No ništa manje hrabra nije bila ni reakcija modne agentice Tihane Harapin Zalepugin, kojoj su dramatični trenuci također obilježili životni put.

- Neću sada detaljizirati, ali sjećam se svakog momenta. U jednom hotelu je organizirana presica, ona je proglašena u nedjelju, a u petak je odlučeno da joj se titula mora oduzeti i napravljena je press konferencija. Ona je okupila novinare iz cijele Europe, mi članovi direkcije smo sjedali s jedne strane, novinari s druge, Lejla je hrabro došla s krunom na glavi i rekla - ja vam krunu neću predati. Ja sam u tom momentu osjetila signal i rekla - Tihana, diži se, rekla sam da joj s tom direkcijom više ne želim surađivati ako ćemo morati gledati krvna zrnca djevojkama – ispričala je Tihana koja je odbila surađivati s direkcijom koja je donijela kontroverznu odluku, te ona tada otvara svoju modnu agenciju. Lejla i Tihana nisu se povukle u sjenu, već su nastavile surađivati.

Na pitanje novinarke – bi li danas nešto promijenila, ona je i odgovorila: - Pa mislim da taj put čak i ne bih jer nekako sam svoju osobnost pokazala, jedino mi je žao da su me u startu, u poletu koji sam ja htjela napraviti u poslu daljnjem, izranjavali, pa sam se malo povukla. I dan danas radim taj posao, ali bih više voljela da sam iza, da ne moram raditi ovo. Vaga sam po horoskopu, taj jedan dio, puno toga što sam mogla iskoristiti, ja sam se povukla, nekako sam morala te svoje rane zaliječiti – iskreno je odgovorila lijepa Lejla.

Lejlina ljepota je neprolazna pa je tako i danas tražen model. - To je dokaz da se i u ovim godinama još uvijek može baviti ovim poslom. Gledam sad ove prekrasne mlade cure, tako da posla ima za sve – objašnjava Lejla Filipović čiji je skandal ostavio trajni pečat na modnoj sceni, ali ipak na kraju dobio sretan završetak.

