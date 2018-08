Lana Jurčević objavom zbunila sve pa objavila video kojim je demantirala glasine

Neke stvari čekaš cijeli život i nikad ti ne pokucaju na vrata. Neke ljude ne očekuješ u svom životu, ali predivno je kada se pojave. I ostanu. Neke snove sanjaš cijeli život i možda se dogode u trenutku kad si već pomalo na njih zaboravio... nevjerojatno je koliko se život mijenja i što ama baš nikad ne znamo što će nam se dogoditi sutra, ali moram reći... lijepo je nekako sve, osjećam da sam se malo usidrila, uskladila razum, srce i nagone, izbrusila intuiciju do ogrooomnih razina, iako mi je oduvijek bila najbolja prijateljica. Sretna sam. Možda bolje reći mirna, ali i dalje nenormalno znatiželjna. Nadam se da ste i vi barem nešto od toga 💕 Ako niste, bit ćete ✨⭐️✨ U to ime, opet sam se sama ✂️. Slučajnost ili ne... tko zna 😇 📸 @bozena.alajbeg 👭💕/ 👖@fashionnova

A post shared by Lana Jurcevic (@lana_jurcevic) on Aug 25, 2018 at 10:16am PDT