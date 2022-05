Kuharica Marija dobila pohvale za riblju večeru, ali gostima nije sve bilo po volji: 'Iznenadili su me neki okusi'

U utorak navečer u showu 'Večera za 5 na selu' domaćica je bila 35-godišnja profesionalna kuharica Marija Ralić koja je svojim gošćama pripremila otočke morske delicije – od sirovih morskih plodova do pijanih sušenih smokvi.

Kuharicu Mariju ovotjedne su natjecateljice pozdravile veselom pjesmom kako bi joj razbile tremu i opustile je, a ona se pokazala odličnom domaćicom koja nije bila toliko tiha i samozatajna, kakva je bila na prvoj ovotjednoj večeri na Pašmanu.

Nakon ukusnog domaćeg likera od badema za aperitiv, Marija je gošćama ponudila platu ribljih delicija - od paštete s kozicama, slanih i mariniranih inćuna do sirovih kozica i carpaccia od lignji koji je sama pripremila. „Iznenadili su me neki okusi, a pašteta me ugodno iznenadila“, priznala je Rajna, a Josipa je komentirala: „Sve mi je bilo ukusno i ništa mi se nije činilo sirovo.“ Međutim, najskeptičnija je bila Nikolina koja je prvi put probala carpaccio i sirovu kozicu, pa je ispljunula: „Ispričala sam se domaćici, ali pašteta je bila stvarno fina“, rekla je Nikolina pa još jednom istaknula kako nije obožavatelj ribe i morskih plodova.

Foto: RTL

Za glavno jelo Marija je ponudila sušenu ribu na brudet, a Nikolina opet nije bila zadovoljna: „Trudila sam se pojesti tu ribu, ali svi prijatelji znaju da ja ne jedem ribu. Imala je previše kosti, previše soli…“ Iako su svi komentirali kako je jelo malo jače začinjeno, pohvalili su Marijin trud: „Odgovarao mi je morski jelovnik, no to su bile neke stvari koje inače ne jedem“, kazala je Zagorka Božica.

Kao šećer na kraju domaćica je servirala desert u čaši u kojem su bile suhe smokve kuhane u prošeku, krema od mascarpone sira te keksi. „Jako lijep desert, svega ima u toj čaši“, kazala je Nikolina, no okus joj ipak nije bio po volji jer ne voli smokve pa je sve ostalo gotovo netaknuto: „Neću jesti ako mi ne odgovara.“ S druge strane, Rajna i Božica su uživale u desertu, baš kao i Josipa: „Svidjele su mi se smokve, sve mi se sviđalo!“

Foto: RTL Iznenađenje večeri bila je pašmanska klapa Zivka, a onda je stigao red na ocjenjivanje. „Čista desetka jer je sve bilo izvrsno!“ pohvalila je Josipa dok je Rajna domaćici dala ocjenu 9 zbog pretvrde ribe u glavnom jelu. Božica i Nikolina Marijinu su večeru ocijenile ocjenom 8 jer im nisu sva jela bila po volji, no pohvalile su gostoprimstvo domaćice. Tako je kuharica Marija osvojila 35 bodova te tako prešla u vodstvo.

Sutra kuha Nikolina te će njezin jelovnik sigurno biti mesni, a što će pripremiti i koje će ocjene dobiti – pogledajte u srijedu u 'Večeri za 5 na selu' od 20.15 sati na RTL-u!

Foto: RTL

