Ksenija Pajić o Žarku Lauševiću: 'Vjerovala sam da će biti bolje. Ovo me danas baš nekako pokosilo'

- Jako sam tužna zbog Žarka što nas je napustio. Čitala sam i znala da je bolestan, ali nisam znala kakvo je zaista njegovo pravo zdravstveno stanje. Vjerovala sam da će biti bolje, a u posljednje vrijeme je i puno radio i snimao. Duboko sam vjerovala da će on još izdržati. Ovo me danas baš nekako pokosilo - sa sjetom u glasu za Večernji list govori glumica Ksenija Pajić koja se prisjetila svog preminulog kolege Žarka Lauševića, koji je preminuo u 64. godini poslije kratke i teške bolesti. - Ja sa Žarkom nisam bila u kontaktu nakon što smo snimali film, nekako život vas uvijek odvede na druge strane. Mogu reći da mi je uvijek bio blizu srca, a vjerujem i ja njemu zato što smo zaista snimili jedan lijepi film koji je i dan danas gledan i kojeg ljudi doista vole. Uvijek sam mislila da sam imala sreću što sam u jednoj od važnijih filmskih uloga imala za partnera kao što je Žarko. Bila sam sigurna u to da ćemo se ponovno sresti u životu. Nisam ni sanjala da će ovo biti zapravo posljednji put i da će se tako završiti... Da ga više neću vidjeti i da je to nekakav oproštaj od njega - iskreno je kazala glumačka diva koja je sa Žarkom glumila u kultnom filmu 'Oficir s ružom' iz 1987. godine. - Film je ostao tu. A Žarko je bio talentiran, divan glumac, a kao partner je bio vrlo pažljiv, nenametljiv i pametan. Glumački partner za poželjet - zaključila je glumica Ksenija Pajić.

Podsjetimo, Laušević je crnogorski glumac koji je sredinom 1980-ih bio popularan u bivšoj SFRJ. Slavu mu je donijela uloga Šilje u seriji 'Sivi dom'. Za ulogu u filmu koji je nastao u koprodukciji hrvatske i srpske kinematografije 'Oficir s ružom' iz 1987., dobio je Zlatnu arenu na Pulskom filmskom festivalu za najboljeg glavnog glumca. U ljeto 1993. godine, Laušević je napadnut od grupe huligana ispred jednog lokala u Podgorici.

VEZANI ČLANCI:



U samoobrani je iz svog pištolja usmrtio dvojicu napadača, a trećeg teško ranio. Najprije je osuđen na 13 godina zatvora, a 1998. kazna mu je promijenjena na 4 godine zatvora. Pušten je nakon što je odslužio 4 i pol godine. Odlukom Vrhovnog suda 2001. godine, ponovno je osuđen na 13 godina zatvora, a 2011. pomilovao ga je tadašnji predsjednik Srbije, Boris Tadić. O svojim iskustvima u zatvoru napisao je i tri knjige, a 'Godina prođe, dan nikad' postala je bestseler u Srbiji, ali i cijeloj regiji.

Preminuo poznati srpski glumac Žarko Laušević.