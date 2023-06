Krešimiru se gost iznenađenja nije pojavio: 'Hoću ga ja ići tražiti? Digni ga'

Obrtnik Krešimir Skočić ugostio je protukandidate prvog dana 'Večere za 5 na selu'. Kod njega su stigli konobar Marijan Mikšić, umirovljenik Dragutin Mrvica, tekstilna tehničarka Svjetlana Bilan te umirovljena kuharica Oliva Mučić. Krešimir je za svoju večeru dobio 39 bodova i pohvale za atmosferu te hranu.

Pripravu svoje večere, Krešimir je započeo pripravom predjela. Recesijski biftek dao je gostima misliti: 'Koji je to biftek pa da je recesijski?', zapitala se Oliva, ne znajući da se radi o Krešovoj posebnoj pašteti. Glavno jelo iduće mu se našlo na redu za pripravu, a nazvao ga je Otočko blago. "To je ova janjetina", prognozirala je Svjetlana uz nadu da će biti dobro napravljena. Napravio je Krešimir janjetinu s graškom i krumpirom, a potom je na red stigao desert. Prošarani kamen dao je protukandidatima misliti. "A u Prošaranom kamenu bi mogle biti višnje, a što tu radi kava?", zapitala se Oliva. Svjetlana je pretpostavila da se radi o poznatom mramornom kolaču - i bila je u pravu.

Krešimir je spravio finu večeru, a potom goste dočekao uz prigodni aperitiv. Prednost ekipe sa Žirja velika je utoliko jer se svi poznaju zahvaljujući malobrojnim stalnim žiteljima otoka. "Ne preferiram janjetinu, ali radi Kreše ću probati i to danas", jasna je Svjetlana bila još u kombiju.

"Super nas je dočekao, mi smo zadovoljni", pohvalila je ekipa i Krešin doček na terasi njegove kuće. Za aperitiv su popili domaću travaricu, a potom nazdravili i krenuli na blagovanje. "Bila je odlična, domaća, što je velika stvar", pohvalio je Dragutin travaricu koja je oduševila i ostale protukandidate.

Poveo ih je potom na predjelo. Pašteta, panceta te buđola - ukusne su to stvari koje je Krešimir postavio na stol. "Sam naziv predjela me zanimao što će to biti, kako će biti posluženo. Moram priznati da sam zadovoljna", izjavila je Svjetlana. "Ne volim jako začinjeniju hranu, meni je bilo malo slanije", dodala je. Njezin brat Marijan je, pak, rekao da mu predjelo bila čista fantazija. Samokritični Krešimir dobio je i bolje reakcije negoli se nadao.

Ekipi je potom stiglo i glavno jelo. Janjetina s bižima tradicionalno je jelo koje je Krešimir poslužio uz domaću salatu i kruh. "Na oko super, nisam znala što me očekuje od okusa", komentirala je Svjetlana. Iako ne jede janjetinu, tekstilna tehničarka je iz pristojnosti prema domaćinu probala janjetinu. "Jednostavno sam pokušavala što više izbjeći tu janjetinu".

Tijekom blagovanja glavnog jela, Krešimir se zabrinuo i za gosta iznenađenja pa ga je pokušao telefonski srediti. "Hoću ga ja ići tražiti? Digni ga", poručio je prijatelju koji mu je trebao srediti gosta iznenađenja. "Ne zamjeram mu, on je naš lero, lero našeg otoka, osoba je umornija, bit će na nekom drugom mjestu pjevao i onda je zaspao. Nije problem, nastavit ćemo mi to druge večeri", zaključila je Oliva prepričavši što im se dogodilo s gostom iznenađenja.

Nije taj mali detalj mogao upropastiti dojam deserta! Poslužio je Krešimir mramorni kolač s višnjama. "Izgled je bio možda najbolji od svih dijelova večere. Bio je lijepo serviran, najljepši dio večeri", poručio je Dragutin. Oliva je kritizirala manjak višanja, no Krešimirov desert ostavio je na goste dobar dojam. Dobili su protukandidati i prekrasan poklon, ručni rad, nakon čega je objasnio još jednom zašto mu je iznenađenje propalo. "Večeras nismo imali sreće sa iznenađenjem, ali više sreće bit će drugi put", zaključio je Marijan.

Za kraj, stigli su i ocjene - Krešimir je od Svjetlane, Marijana i Dragutina dobio desetke, a od Olive devetku - zbog nedostatka noža za salatu.'Večeru za 5 na selu' gledajte svakim radnim danom od 20.15 sati na RTL-u.

